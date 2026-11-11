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La relation entre Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, et Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, connaît quelques tensions ces derniers temps, en raison de divergences de points de vue entre les deux parties concernant le rôle tactique du capitaine des Bleus. Une situation qui pousse le technicien français à agir pour désamorcer la situation et rétablir la stabilité au sein de la sélection avant les prochaines échéances.

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Zidane cherche à améliorer sa relation avec le capitaine de l'équipe de France, qui constitue l'élément le plus important de son projet offensif, d'autant que les récentes informations ont révélé l'existence d'une certaine mésentente entre les deux hommes, en même temps que la tension dans la relation entre Mbappé et son coéquipier Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain, à la suite de la rivalité pour le Ballon d'Or.

Selon ce qu'a rapporté le journal français « L'Équipe », repris par le site « Foot Mercato », l'une des principales raisons du différend entre Zidane et Mbappé remonte aux choix tactiques de l'entraîneur lors de la dernière trêve internationale, lorsqu'il s'est appuyé sur le capitaine de l'équipe au poste d'ailier gauche, tandis qu'il a aligné Dembélé au poste d'attaquant de pointe, ce qui n'a pas été du goût de la star du Real Madrid, qui préfère évoluer au cœur de l'attaque et tirer profit de ses qualités de buteur à proximité du but.

Zidane a compris que le positionnement de Mbappé ne convainquait pas le joueur, ce qui s'est reflété dans ses récentes déclarations après l'annonce de la liste de l'équipe de France, lorsqu'il a évoqué ses plans concernant l'utilisation du capitaine de l'équipe lors des deux prochains matchs face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations, laissant entendre la possibilité de le replacer à son poste de prédilection en pointe, dans une tentative de mieux exploiter ses qualités et d'éviter la répétition des précédents désaccords techniques.

Les causes de la tension ne s'arrêtent pas aux divergences tactiques, puisque le journal français a révélé un recul de la communication entre Zidane et Mbappé au cours de la dernière période, précisant que les échanges entre eux ont été très limités lors du dernier rassemblement, avant le départ du joueur pour Madrid à la suite de sa blessure.

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« L'Équipe » a attribué une partie de cette situation à l'état de santé de Mbappé, qui a été contraint de rester dans sa chambre au centre de Clairefontaine en raison de la maladie, ce qui a réduit les occasions de communication directe entre lui et le sélectionneur, malgré l'importance de leur relation pour l'avenir de l'équipe de France.

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Fait notable, la résidence des deux hommes dans la capitale espagnole, Madrid, n'a pas non plus contribué à rapprocher les points de vue, bien que Zidane ait récemment réussi à surmonter ses différends avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid, mais cette proximité géographique ne s'est pas transformée en occasion de consolider sa relation avec le capitaine de l'équipe de France.

Le journal estime que la relation entre Zidane et Mbappé ne bénéficie pas encore de la même entente que celle qui liait le joueur à Didier Deschamps, l'ancien sélectionneur de la France, ce dont a conscience l'actuel sélectionneur, qui souhaite remettre les choses en ordre et contenir tout différend avant qu'il n'affecte l'atmosphère de l'équipe.

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Ces démarches interviennent à un moment où Zidane a besoin de ressouder les rangs du groupe et de bâtir une relation solide avec ses principales stars, d'autant que Mbappé n'est pas seulement le capitaine de l'équipe, mais représente aussi le pilier fondamental de son projet offensif, ce qui fait de l'amélioration de la communication entre les deux hommes une priorité pour la prochaine étape.