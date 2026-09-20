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La qualité reste intacte : Salah embarrasse Galatasaray en rappelant le souvenir de la déroute de United

Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Super Lig
Liverpool vs Manchester United
Liverpool
Manchester United
Premier League
M. Salah
Turquie
Angleterre
Égypte

10/10 avec le plus faible nombre de tirs cadrés

La star égyptienne Mohamed Salah a vécu une soirée inoubliable en championnat de Turquie, samedi soir, en menant son équipe de Trabzonspor à une victoire écrasante face à Galatasaray.

Salah a inscrit son premier triplé en Turquie pour conduire Trabzonspor à une victoire par quatre buts à zéro, lors de la sixième journée de la compétition.

Trabzonspor porte ainsi son total à 10 points et occupe la cinquième place, à 3 points du leader Galatasaray.

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Le « roi égyptien » a porté son total de buts dans la compétition cette saison à 7 réalisations, prenant ainsi la tête du classement des buteurs.

Selon les statistiques de « WhoScored », Mohamed Salah a obtenu la note la plus élevée (10) lors du match d'hier, après avoir inscrit un triplé et délivré une passe décisive.

Salah n'a eu besoin que de 4 tirs sur l'ensemble du match pour être décisif, dont 3 cadrés, avec 3 dribbles réussis, en plus de deux passes clés.

Le compte du même site a écrit sur X à propos de la prestation de Salah face à Galatasaray : « Une qualité qui ne change pas », soulignant que cette incroyable performance offensive du capitaine de l'équipe d'Égypte est la plus aboutie depuis la soirée où il avait démoli Manchester United (7-0) avec son ancien club de Liverpool sur la pelouse d'Anfield en mars 2023.



Salah avait inscrit deux buts face à United lors de ce match, qui l'avait vu dépasser la légende Robbie Fowler pour devenir alors le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Premier League avec 129 buts.

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