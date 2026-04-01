La qualification historique de la RD Congo pour la Coupe du monde donne lieu à une décision gouvernementale exceptionnelle

Grâce à une victoire 1-0 contre la Jamaïque, la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour la Coupe du monde pour la première fois en 52 ans. Ce succès a été célébré avec ferveur et a donné lieu à de superbes images ainsi qu'à une décision remarquable du gouvernement.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le Congo devait affronter la Jamaïque, qui avait auparavant battu la Nouvelle-Calédonie 0-1 en demi-finale des barrages. À domicile, le Congo n'a pas réussi à s'imposer en temps réglementaire, mais l'équipe a fini par marquer en prolongation : 1-0.

Cette victoire a suscité une immense joie dans ce pays africain. 52 ans après sa dernière participation, alors sous le nom de Zaïre, le pays peut à nouveau participer à la Coupe du monde.

En 1974, le Zaïre avait dû affronter le Brésil, la Yougoslavie et l'Écosse. Il n'avait pas connu beaucoup de succès : trois défaites, dont une très cuisante 9-0 contre la Yougoslavie.

Cet été, la RD Congo a été placée dans le groupe K, avec le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie comme adversaires. Une fois de plus, une tâche très difficile attend le pays.

La joie est toutefois immense dans le pays après cette performance historique. Le ministre de l'Emploi et du Travail a ainsi annoncé que le mercredi 1er avril serait un jour férié payé dans tout le pays, afin que les supporters puissent célébrer cette victoire comme il se doit. Il a évoqué « un moment de fête, d'unité et de fierté nationale ».

De superbes images des supporters en liesse ont également fait leur apparition sur les réseaux sociaux. Le temps exécrable ne les a pas empêchés de descendre en masse dans les rues vers minuit.