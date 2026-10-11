La presse portugaise ouvre le feu sur Cristiano Ronaldo

Le rideau n'est pas encore tombé sur la crise entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus, après que le départ du capitaine de la sélection portugaise du rassemblement de son pays s'est transformé en affaire d'opinion publique, dans un contexte de profonde division quant à la responsabilité des parties concernées et de craintes liées aux répercussions du différend sur la stabilité de la sélection.

Malgré les tentatives de la Fédération portugaise de football pour circonscrire la situation, les critiques de la presse continuent de s'intensifier, sur fond d'interrogations concernant l'avenir de la relation entre Ronaldo et son entraîneur, et l'ampleur de l'impact de la crise sur le vestiaire.

Ronaldo avait publié un long communiqué dans lequel il a exposé son point de vue, critiquant ce qu'il a considéré comme un reniement de promesses antérieures, reconnaissant avoir commis des erreurs et affirmant accepter la sanction disciplinaire. Il a également insisté sur sa volonté de revenir en sélection, de poursuivre la compétition et de remporter des victoires sous le maillot de son pays.

De son côté, Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football, a tenté d'apaiser les tensions, affirmant la volonté de la fédération, du staff technique et des joueurs de voir leur capitaine revenir lors de la trêve internationale de novembre prochain, tout en précisant que les procédures disciplinaires se poursuivraient et que la décision finale revenait aux instances compétentes.

Dans un article publié par le quotidien « A Bola », le journaliste Nelson Vieterona s'est interrogé sur les limites du statut exceptionnel dont bénéficie Ronaldo, soulignant que ses accomplissements sportifs et sa valeur économique et médiatique ne devraient pas prendre le pas sur les principes collectifs.

Il a indiqué que la star portugaise pouvait bénéficier d'un traitement de faveur, y compris en matière de sanctions disciplinaires, mais il a averti que son retour ne pouvait pas se dérouler comme si rien ne s'était passé, compte tenu des interrogations sur la nature de sa relation avec Jorge Jesus et sur la position de ses coéquipiers dans le vestiaire.

Dans le même ordre d'idées, Gonçalo Almeida, avocat et juge au Tribunal arbitral du sport rattaché à la FIFA, a critiqué la transformation du départ de Ronaldo du rassemblement de la sélection en crise nationale, après la multiplication des déclarations officielles, des publications sur les réseaux sociaux et des versions contradictoires.

Almeida a estimé que ces développements avaient porté préjudice à toutes les parties, y compris à la sélection portugaise et à l'image du pays, appelant à régler le différend loin des projecteurs, afin de préserver la stabilité de la sélection et ses intérêts, selon les informations rapportées par le site français « Foot Mercato ».

Quant à l'ancien footballeur et économiste Diogo Luís, il a adressé de vives critiques à la Fédération portugaise, considérant que l'absence de fermeté et de leadership dès les premiers instants a permis à la crise de s'aggraver.

Il n'a pas pour autant exonéré Ronaldo de toute responsabilité, affirmant que le différend, quelles qu'en soient les causes, ne justifiait pas de quitter le rassemblement de la sélection au milieu des entraînements, et soulignant que les tentatives du joueur pour défendre sa position n'ont pas contribué à apaiser la situation, mais l'ont au contraire rendue plus complexe.

Il a également estimé que Jorge Jesus a montré qu'il n'était pas disposé à céder aux pressions de son capitaine, dans un bras de fer qui a révélé la difficulté de trouver l'équilibre entre le statut historique de Ronaldo et la discipline collective au sein de la sélection.

Luís a conclu son propos par une appréciation qui résume l'ampleur de la crise : « Je ne dirai pas que quelqu'un est sorti gagnant de tout cela, parce que je pense très honnêtement que tout le monde a perdu. »

Entre la volonté de la fédération de récupérer Ronaldo en novembre prochain, la poursuite des procédures disciplinaires et les critiques médiatiques, la question la plus importante demeure : le Portugal parviendra-t-il à tourner la page de ce différend, ou le retour de son capitaine marquera-t-il le début d'un nouveau chapitre de polémique autour de son rôle et de son influence au sein de la sélection ?