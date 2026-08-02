Le milieu de terrain français du Real Madrid, Eduardo Camavinga, n'a pas réussi à proposer un niveau convaincant lors du match amical qui a opposé la Maison Blanche à la Fiorentina, hier samedi, et qui s'est soldé par un match nul positif 2-2 dans la ville autrichienne de Klagenfurt, malgré sa titularisation durant l'intégralité des 90 minutes sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho.

Les médias espagnols se sont livrés à une attaque virulente contre la prestation du joueur âgé de 23 ans, la radio « Cadena SER » le qualifiant de « maillon faible du Real Madrid », tandis que le journaliste Tomás Roncero, du quotidien « AS », s'est montré encore plus sévère dans son évaluation, estimant que Camavinga « demeure irrégulier, l'esprit dispersé et fragile, comme il l'était lors de sa saison décevante passée », ajoutant sur un ton ironique : « Le joueur français polyvalent, qui était une étoile montante, est devenu un échec complet. »

L'ancien joueur de Rennes, malgré sa participation complète à la rencontre et sa passe décisive, n'a pas su profiter de l'absence de nombreuses stars titulaires pour peser réellement sur le cours du match et prendre le contrôle de l'entrejeu.

Il a même gâché une occasion en or d'offrir au nouvel attaquant Espai son premier but avec l'équipe, puisqu'il « ne l'a pas vu ou n'a pas voulu lui transmettre le ballon » dans une situation pourtant claire, selon ce qu'a rapporté le quotidien « Marca », qui a prédit que Mourinho se contenterait de le faire entrer en remplaçant lors des prochains matchs.

Roncero a exprimé sa frustration face au recul du niveau du joueur en déclarant : « Il ne progresse pas et n'apporte rien à l'entrejeu de l'équipe », en référence claire à l'arrêt de la progression de ses qualités techniques malgré ses années de présence au club madrilène.

Cette prestation terne s'inscrit dans la continuité des difficultés de Camavinga, qui ont débuté lors de la saison décevante 2025-2026, marquée par son absence remarquée de la liste de l'entraîneur français Didier Deschamps pour la Coupe du monde, ce qui soulève de sérieuses interrogations sur sa capacité à retrouver son niveau d'antan, celui qui avait fait de lui l'un des plus brillants jeunes talents d'Europe.

Dans ce contexte de recul manifeste, certains rapports de presse espagnols ont laissé entendre qu'« une bonne offre de la Premier League anglaise pourrait signaler l'heure de son départ » de Santiago-Bernabéu, d'autant que l'entrejeu du Real Madrid regorge de stars et que l'équipe a besoin de générer un retour financier grâce aux joueurs qui n'ont pas atteint la progression espérée.