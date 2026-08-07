L'attaquant espagnol Ferran Torres est entré en confrontation ouverte avec le FC Barcelone et ses supporters, après des déclarations polémiques lancées lors d'une tournée médiatique aux États-Unis, qui ont attisé la colère du milieu catalan et précipité son avenir loin du « Camp Nou ».

La décision de partir sur le point d'être scellée

Selon les rapports de la presse catalane, le joueur âgé de 26 ans a tranché en faveur d'un transfert au Paris Saint-Germain, champion d'Europe, à un an exactement de la fin de son contrat avec le Barça.

Plus surprenant encore, Torres cherche à finaliser l'opération avant le 12 août en cours, date prévue pour son retour au stage de préparation du club catalan en vue de la nouvelle saison, dans une tentative évidente d'éviter la confrontation directe avec la direction du club et ses supporters en colère.

Des déclarations qui ont mis le feu aux poudres

La crise a éclaté lorsque le buteur de la dernière finale de Coupe du monde a publiquement demandé à la direction du Barcelone de « prouver sa volonté de le conserver », l'invitant à « ouvrir les négociations », des propos que les Catalans ont considérés comme du chantage et une exploitation de la notoriété qu'il a récemment acquise après avoir brillé au Mondial.

Les réactions de colère ne se sont pas limitées aux réseaux sociaux, mais se sont étendues à la presse sportive catalane, qui a lancé une attaque virulente contre le joueur.

Un « suicide sportif » selon la presse catalane

Le journal catalan « Sport » a qualifié les agissements de Torres de « suicide par voie médiatique », critiquant sa tournée promotionnelle en Amérique, qui a inclus des apparitions dans de multiples émissions télévisées, et même une invitation de la ligue américaine de baseball à participer à un événement au stade Yankee Stadium.

Le journaliste Luis Carrasco a écrit sur un ton sarcastique : « Quand tu penses que la meilleure façon de remercier le club qui a changé le cours de ta carrière est de le provoquer par une tournée médiatique comme si tu étais une pop-star faisant la promotion de son nouvel album, c'est que tu confonds le Barcelone avec une maison de production musicale. »

Ingratitude ou droit légitime ?

Et Carrasco d'ajouter avec véhémence : « Le Barcelone n'offre pas des fleurs et des amabilités, il offre le statut et la gloire. C'est le club qui t'a transformé de bon joueur en star mondiale, et qui t'a fourni la scène pour briller sur les plus grands théâtres. »

Il a poursuivi : « L'histoire va à l'inverse de ce que tu imagines. Tu devrais te réveiller chaque matin en remerciant pour l'honneur de porter le maillot qu'ont porté Messi, Cruyff et Maradona, plutôt que de marchander ton maintien. »

Une ascension fulgurante et une chute retentissante

Bien que Torres ait réalisé une saison exceptionnelle en inscrivant 20 buts et en délivrant 3 passes décisives en 47 matches, devenant la doublure idéale du Polonais Robert Lewandowski sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick, ce qui lui a valu de disputer la Coupe du monde avec la sélection espagnole, ses quelques déclarations malheureuses ont suffi à détruire tout ce qu'il avait bâti.