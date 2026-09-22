Les déclarations de José Mourinho à l'encontre de l'arbitre après la défaite du Real Madrid face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1 lors du derby de la capitale ont suscité une vive colère dans la presse catalane, qui s'en est prise au style de l'entraîneur portugais et a remis en question l'intérêt de son retour à la tête de l'équipe madrilène.

Le journal « Sport » a titré sa une : « Arrêtez le harcèlement des arbitres », une critique directe du discours de Mourinho après la rencontre, lui qui avait adressé de virulentes attaques à l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias.

« Sport » s'en est pris à ce qu'il a qualifié de vacarme entourant Mourinho, affirmant que l'entraîneur et son staff excellaient désormais davantage dans la préparation des conférences de presse que dans celle des matchs, et ajoutant que le sujet de l'entraîneur avait éclipsé le football pendant 24 heures après le derby.

Le journal a souligné que ce vacarme n'était plus en mesure de masquer les problèmes du Real Madrid, mais offrait au contraire, selon son analyse, aux concurrents un espace supplémentaire pour gagner en dynamique.

De vives critiques sur la prestation du Real Madrid

De son côté, le journal « Mundo Deportivo » a critiqué le style de jeu du Real Madrid sous la direction de Mourinho, et plus particulièrement la prestation lors de la première mi-temps, estimant que l'équipe était apparue lente et amorphe, avec un manque de dynamisme offensif et peu d'occasions.

Le journal a ajouté que le Real Madrid, bien qu'ayant joué en infériorité numérique en seconde période, avait affiché un autre visage, mais qu'il avait manqué d'âme, d'enthousiasme et d'envie de l'emporter, à quoi s'ajoutait l'absence de toute intention offensive claire.

« Mundo Deportivo » a attribué cette image au choix même de Mourinho, estimant que l'entraîneur portugais était censé rétablir la discipline dans l'équipe et confier à Kylian Mbappé et Vinicius Junior des rôles plus rigoureux sur le plan collectif.

Un feuilleton dramatique

Dans « Sport », le bilan du second mandat de Mourinho avec le Real Madrid a commencé à être dressé, après son retour dans le club qu'il avait dirigé entre 2010 et 2013.

Le journal a affirmé que Mourinho était revenu à Madrid avec la promesse de mener une révolution, mais qu'il n'avait jusqu'à présent réussi, selon ses termes, qu'à transformer le club en « un nouveau feuilleton dramatique ».

Le journal a également établi une comparaison entre Mourinho et Pep Guardiola, soulignant la différence des trajectoires entre les deux entraîneurs : le Portugais revient au Real Madrid après des expériences récentes marquées par des affrontements, tandis que Guardiola s'accorde une période de repos après des années de travail et de succès.

Alors que les critiques se poursuivent après la défaite du derby, la presse catalane estime que le second départ de Mourinho avec le Real Madrid n'a pas encore apporté le changement attendu, faisant se multiplier les points d'interrogation autour du nouveau projet au sein du « Santiago Bernabéu ».