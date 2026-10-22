La presse britannique attribue la même note à Matthijs de Ligt pour son retour avec Manchester United

Les médias britanniques n’épargnent pas Matthijs de Ligt pour son retour sur les terrains. Après onze mois d’absence, le défenseur central était directement titulaire mercredi soir contre Como, mais cette soirée est à oublier au plus vite.

Manchester United s’est retrouvé mené au score dès la deuxième minute après une belle frappe de Nico Paz. La suite de la soirée était annoncée.

Grâce à Anastasios Douvikas, à un nouveau but de Nico Paz et à Jacobo Rámon, Como a porté son avance à 4-0. Joshua Zirkzee a finalement sauvé l’honneur de Manchester United : 4-1.

De Ligt était sur le terrain dès le coup d’envoi. Le manager Michael Carrick l’a directement jeté dans la fosse aux lions, même s’il faut dire que le technicien britannique n’avait aucune autre option.

The Sun attribue la note de 4 à l’ancien joueur de l’Ajax et de la Juventus, entre autres, pour sa prestation. « Malheureusement, il a été jeté dans le grand bain dès son retour après 325 jours d’absence… Des débuts ingrats face à une jeune ligne d’attaque pleine d’envie, qu’il n’a jamais réussi à maîtriser. »

« Il était déjà à bout bien avant le 2-0, et Carrick lui a constamment demandé pendant le match comment il se sentait physiquement. »

La BBC lui a également attribué un 4 pour ce match contre Como. « Son retour après 11 mois d’absence a mal commencé. Il n’a pas eu le temps de trouver tranquillement ses marques dans le match. L’attaque de Como était trop mobile. Une soirée à oublier au plus vite. »

Peter Schmeichel n’a pas non plus été impressionné par le défenseur né à Abcoude. « Nous alignons De Ligt en défense centrale alors qu’il n’a pas joué une seule minute depuis novembre de la saison dernière… Et ça s’est vu. »