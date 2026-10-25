La première mi-temps révèle la crise du Barça : le scénario de Paris se répète

Le Barça n'est pas parvenu à faire trembler les filets lors de la première période du Clasico face au Real Madrid, répétant le scénario de la rencontre contre le Paris Saint-Germain, disputée par le club catalan mardi dernier dans le cadre de la Ligue des champions.

Jamais le Barça n'avait terminé une première mi-temps sans marquer le moindre but cette saison, sauf lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain, avant que la chose ne se reproduise contre son rival traditionnel, le Real Madrid, les deux fois survenant en l'espace d'une seule semaine.

Ce chiffre reflète le recul de l'efficacité offensive du club catalan lors de la première moitié des deux matchs, au moment où Hansi Flick cherche à rectifier le tir et à retrouver le danger offensif durant la seconde période du Clasico.

Il convient de rappeler que le Real Madrid a terminé la première période de cette rencontre, disputée dans le cadre de la dixième journée de Liga, sur un but de Kylian Mbappé à la 42e minute.