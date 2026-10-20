Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, n'a pas cherché d'excuses après la défaite face au Paris Saint-Germain, tenant du titre de la Ligue des champions, mais a livré un aveu surprenant.

Le Barça a défendu ses chances jusque tard dans la seconde période, mais le PSG est parvenu à arracher une précieuse victoire sur le score de 4-2, lors de la rencontre disputée ce mardi soir au Parc des Princes, à l'occasion du choc de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Le Barça a concédé sa première défaite de la saison toutes compétitions confondues, après avoir réalisé un sans-faute lors de ses 11 premiers matches.

Mais le club catalan devra affronter le plus difficile des matches de la saison contre le Real Madrid, dimanche prochain, lors du choc de la Liga.

Après la rencontre face au Paris Saint-Germain, Flick a reconnu que le géant français méritait de l'emporter face à son équipe.

Il a déclaré dans des propos tenus après le match, relayés par le journal espagnol « AS » : « Ce fut un match formidable des deux équipes, mais le Paris Saint-Germain a prouvé qu'il était meilleur que nous. »

Au sujet de la prestation du Barça en seconde période, l'entraîneur allemand a pointé le danger des transitions offensives dont dispose Paris, expliquant que son équipe avait souffert physiquement durant les dernières minutes.

Il a ajouté : « Paris possède une grande qualité dans les transitions, et nous n'étions pas dans notre meilleure condition physique durant les 10 dernières minutes. Ce n'est pas une excuse, mais nous n'avons pas bénéficié de la meilleure préparation pour ce match. »

Flick a insisté sur la nécessité de revoir ce qui s'est passé, affirmant que l'équipe est appelée à analyser sa prestation, à travailler pour corriger les erreurs et à afficher un meilleur niveau lors des prochains matches.

La blessure d'Olmo suscite l'inquiétude

L'entraîneur du Barça a évoqué l'état de Dani Olmo, qui a subi un choc durant la rencontre et a ressenti une douleur, assurant que déterminer la nature de la blessure nécessite d'attendre.

Flick a déclaré : « Olmo a reçu un coup et a ressenti une douleur, et nous devons attendre. »

L'entraîneur allemand n'a pas fourni de détails supplémentaires sur la gravité de la blessure ou la durée probable de l'absence du joueur, dans l'attente que son état se précise.

Un éloge particulier pour Xavi Espart

En revanche, Flick a tenu à saluer le niveau affiché par le jeune Xavi Espart, après avoir eu l'occasion de jouer face à l'une des plus fortes équipes européennes.

L'entraîneur allemand a déclaré : « Il a livré un match formidable, et ce qu'il produit à chaque fois qu'il joue est impressionnant. »