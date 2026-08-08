La star algérienne Amine Gouiri a entretenu le mystère autour de son avenir avec son club, l'Olympique de Marseille, lors du mercato estival en cours.

Marseille a été contraint de vendre plusieurs de ses éléments, comme Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, afin de combler son important déficit financier.

Le site Foot Mercato a rapporté les déclarations d'Amine Gouiri, lors d'un entretien accordé à la chaîne française RMC.

L'international algérien a été interrogé sur le changement attendu de son statut au sein de l'équipe après les départs de Greenwood et Aubameyang, et sur sa disposition à devenir le fer de lance de l'attaque marseillaise.

Gouiri a répondu : « Je veux dire oui, mais il y aura peut-être d'autres attaquants qui arriveront aussi. Mais oui, bien sûr. Je suis encore sous contrat, mais comme vous le savez, on ne sait pas ce qui peut arriver, surtout dans le football et dans cette situation. »

Interrogé de nouveau sur son avenir à Marseille, il a commenté : « J'ai entendu dire que la porte était ouverte pour tout le monde, mais, que ce soit clair ou non, comme vous le savez, au cours de la saison, on peut être appelé à rester puis finir par partir. Et l'inverse est vrai aussi. Pour le moment, je suis ici, je me concentre sur ma préparation, et on verra ce qui se passera par la suite. »

Ces déclarations reflètent la réalité de la situation de l'effectif marseillais, où il semble que n'importe quel joueur pourrait partir cet été.

Interrogé sur la manière de s'adapter à la situation si la moitié de ses coéquipiers venait à partir dans les prochains jours, Gouiri a répondu : « Certains partiront peut-être, mais c'est ça, le football. Même sans de telles circonstances, il y a toujours des joueurs qui partent et d'autres qui restent. Nous nous concentrons donc sur notre préparation, et cela ne nous dérange pas beaucoup, car c'est la vie d'un footballeur, et nous devons nous adapter. »

En attendant l'évolution de la situation, Gouiri, lié à Marseille par un contrat jusqu'en 2029, porte toujours le maillot du club et espère terminer la saison avec lui dans les places qualificatives pour les compétitions européennes.

L'international algérien a déclaré : « L'objectif est toujours le même, je pense que Marseille reste un club attractif, c'est aussi un grand club, et c'est pourquoi Marseille doit se battre pour les premières places. »