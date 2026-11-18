Partager Suivez GOAL sur Google

L'avenir de Vinicius Junior à Madrid n'est plus aussi assuré que tout le monde le pensait. Une seule déclaration de l'ancien directeur sportif merengue a relancé le débat : le Real Madrid a reçu deux offres importantes pour la star brésilienne, et une vente est envisageable si la situation ne change pas cette saison.

Publicité

Vinicius Junior est lié au Real Madrid jusqu'en 2032, mais cela ne signifie pas que son avenir est totalement assuré. Le Brésilien a prolongé son contrat avec le club cet été, alors même que sa situation a suscité une vive polémique ces derniers mois.

L'irrégularité de ses performances, la rude concurrence pour les places en attaque et les doutes sur son adéquation avec l'équipe ont alimenté les spéculations sur un possible départ. Aujourd'hui, Pedja Mijatovic, ancienne star du Real Madrid, révèle que le club a reçu deux offres importantes pour l'attaquant lors du dernier mercato, et n'exclut pas un départ.

Invité de l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », l'ancien directeur sportif du Real Madrid a analysé la situation de Vinicius et a posé une condition claire pour que le club envisage une éventuelle vente, assurant que tout dépendra des résultats de cette saison.

« Si cette année se termine bien, que le Real Madrid remporte la Liga et que Vinicius est titulaire, livre de bonnes performances, se remet rapidement et joue un rôle décisif, je pense qu'ils ne le vendront en aucun cas », a déclaré Mijatovic.

Publicité Publicité

Mais la situation changerait du tout au tout si le Real Madrid ne parvenait pas à atteindre ses objectifs. Mijatovic s'est montré particulièrement ferme sur ce point : « Si c'est l'inverse qui se produit, je pense que le club étudiera toute offre qui se présentera. Si le Real Madrid n'obtient pas ce qu'il veut et qu'une bonne offre arrive, il sera vendable. »

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL

Mijatovic a également révélé que le Real Madrid avait reçu deux offres importantes pour Vinicius l'été dernier, mais qu'il les avait refusées. L'une d'elles émanait d'Arsenal, qui a manifesté un grand intérêt pour la situation de l'attaquant brésilien.

L'ancien joueur du Real Madrid n'a pas voulu remettre en cause la décision de le conserver dans l'effectif, compte tenu de son jeune âge et de son immense potentiel : « Je ne veux pas dire qu'ils se sont trompés. Il a 26 ans et un brillant avenir devant lui. »

Publicité

L'ancien joueur a aussi comparé l'état d'esprit du Brésilien en sélection et au Real Madrid. Auteur de cinq buts lors de ses deux derniers matchs avec le Brésil, dont un triplé face à Singapour, Vinicius a retrouvé son éclat loin de Madrid.

Pour Mijatovic, la différence est évidente : « Vinicius est performant quand il est heureux, et je le vois plus heureux de jouer avec sa sélection que de jouer ici. »

Publicité

L'ancienne star monténégrine estime que l'incertitude qui a régné l'été dernier autour de son avenir et des négociations de sa prolongation a pu l'affecter négativement. Une situation aggravée par la rude concurrence à laquelle il fait face au sein de l'équipe, notamment avec l'éclosion de Diomande.

Il a souligné à ce propos : « Je n'avais pas une concurrence aussi forte que celle qui existe aujourd'hui avec Diomande ; maintenant, la situation est complètement différente. »

Publicité

Il a également salué l'autocritique de Vinicius, qui a récemment reconnu ne pas s'être suffisamment préparé pendant l'été, tout en lui rappelant qu'il ne peut pas se relâcher : « La concurrence est toujours là, tu ne peux pas te relâcher. Si tu te relâches ne serait-ce qu'un peu, un de tes coéquipiers en profitera. »

Il a conclu : « Je pense qu'il s'est un peu laissé aller, avec l'idée qu'il doit profiter de la vie parce qu'il est jeune. Je dois lui dire qu'après la fin de sa carrière, il aura une vie pleine de plaisirs avec sa famille et ses amis, mais qu'il ne gagnera pas autant d'argent qu'aujourd'hui. »