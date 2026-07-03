Une vidéo montrant une altercation entre un policier de la ville de Dallas, aux États-Unis, et le directeur de la sélection égyptienne, Ibrahim Hassan, a largement circulé sur les réseaux sociaux, quelques heures avant la rencontre opposant les Pharaons à l'Australie dans le cadre des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, prévue ce vendredi soir au stade de Dallas.

Selon le journal américain « Dallas Observer », l’incident s’est produit dans le hall de l’hôtel « Westin » de Dallas, où séjourne la délégation de l’équipe nationale égyptienne.

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Alors que la tension monte, un second policier intervient pour éloigner les protagonistes, puis le calme revient progressivement : on voit plusieurs membres de la délégation égyptienne échanger avec l’officier, l’un d’eux passant même son bras autour de ses épaules afin de désamorcer la situation.

De son côté, la police de Dallas a confirmé avoir répondu à un appel du service de sécurité de l’hôtel.

Un porte-parole de la police a déclaré au journal « Dallas Observer » : « Nous avons pris connaissance de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Hier après-midi, la police de Dallas est intervenue à l’hôtel Westin à la demande du service de sécurité de l’établissement, concernant une personne sans accréditation qui tentait d’y entrer. »

Il a ajouté : « La situation a été résolue sur place ; la police a rencontré des représentants de l’équipe nationale pour répondre à leurs préoccupations, et l’affaire a depuis été réglée. »

Le porte-parole a refusé de confirmer qu’il s’agissait bien d’Ibrahim Hassan, et s’est abstenu de tout commentaire sur la conformité de l’action de l’officier aux directives de la police.