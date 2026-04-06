La polémique refait surface… Le Sénégal s'apprête à prendre une mesure juridique qui pourrait changer le sort du titre africain

Plus de deux mois après la fin de la finale la plus controversée de l'histoire du football africain, la crise autour de la Coupe d'Afrique des nations 2025 refait surface, cette fois-ci devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) ; le Sénégal s'apprête en effet officiellement à faire appel de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) qui a attribué la victoire au Maroc sur tapis vert sur un score de 3-0.

Une finale inachevée

L'histoire a commencé lors d'une soirée tendue à Casablanca, lorsque les équipes du Maroc et du Sénégal se sont affrontées en finale du championnat continental.

Ce match, qui devait être une fête du football, s'est transformé en une véritable pagaille, après des affrontements dans les tribunes et des tensions sur le terrain, qui ont conduit au forfait de la sélection sénégalaise avant le coup de sifflet final.

Suite à cela, la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de déclarer le Maroc vainqueur sur le score de 3-0, estimant que le retrait n'était pas justifié par des raisons sportives suffisantes. Cette décision a provoqué la colère de la Fédération sénégalaise et ouvert la voie à une crise juridique sans précédent.

Lire aussi : Vidéo : « Le coup qui a marqué l'histoire »... Donnarumma perd son plan et un jeune Bosnien offre à son pays un billet pour la Coupe du monde



Premier recours

Le Sénégal a déposé un premier recours devant la Commission d'appel de la CAF, demandant l'annulation du résultat du match et le réexamen des circonstances du forfait, estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour mener le match à son terme.

Mais la commission, après plusieurs semaines de délibérations, a confirmé la victoire du Maroc, affirmant que le forfait avait été décidé par la sélection sénégalaise elle-même, sans donner aucune indication concernant la coupe, les médailles ou les récompenses financières, estimant que ces aspects ne relevaient pas de sa compétence.

Malgré cette décision, la Confédération africaine n'a toujours pas publié de communiqué officiel proclamant le Maroc vainqueur de l'édition, ce qui laisse planer le doute sur l'identité du véritable vainqueur du titre.

Le Sénégal lance sa bataille

Après trois semaines d'attente, la Fédération sénégalaise de football a reçu la décision motivée de la commission d'appel, ce qui lui permet légalement d'engager une procédure de recours devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne.

Selon la chaîne française « RMC », le Sénégal s'apprête à présenter son dossier complet dans les prochains jours, dans le but de faire annuler la décision de la CAF ou, à tout le moins, de faire réexaminer le résultat de la finale.

Lire aussi : « Jeter de l'huile sur le feu »... Une attaque allemande sans précédent contre le Real Madrid



Le TAS face à un nouveau défi

À ce jour, le TAS n'a pas annoncé de calendrier précis pour l'examen de l'affaire, mais des sources juridiques ont confirmé que la décision attendue serait définitive et sans appel.

Le directeur général du tribunal, Mathieu Reeb, a déclaré dans un communiqué officiel : « Nous sommes conscients que les équipes et les supporters souhaitent connaître la décision finale dès que possible, et nous veillerons à ce que la procédure d'arbitrage se déroule dans les meilleurs délais, tout en respectant le droit de toutes les parties à bénéficier d'un procès équitable. »

Une fin attendue pour la finale la plus controversée

Avec cette évolution, la crise autour de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre dans sa phase décisive.

Alors que le Maroc s'en tient à la décision de la Confédération africaine qui lui a accordé la victoire, le Sénégal mise sur la possibilité de convaincre le Tribunal arbitral du sport que son forfait était le résultat de « circonstances de force majeure » qui ne peuvent être ignorées.

Lire aussi : C'est décidé : Madrid se sépare de 3 joueurs... et impose des « conditions strictes » pour le maintien de 4 autres

