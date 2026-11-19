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Ebrima Tunkara est l'un des plus grands espoirs de l'académie de La Masia, doté d'un immense talent technique et de qualités physiques hors normes.

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Selon le quotidien Sport, l'entraîneur allemand Hansi Flick suit de près la progression de Tunkara et le convoque régulièrement aux entraînements de l'équipe première, afin qu'il s'habitue au rythme de ce niveau.

Porteur du numéro 10 avec l'équipe réserve, Ebrima Tunkara n'a que 16 ans et fêtera ses 17 ans en mars 2027. Il a donc encore beaucoup de temps devant lui pour progresser et grandir.

Tunkara continue de progresser en tant que joueur et sa valeur marchande ne cesse de grimper, en attendant de le voir faire ses premiers pas avec l'équipe première du FC Barcelone.

Victime d'une blessure en début de saison qui l'a éloigné des terrains pendant près de trois semaines, il s'en est totalement remis.

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Hansi Flick a convoqué Ebrima Tunkara pour les deux derniers matchs de Liga face au Deportivo Alavés et à l'Atlético de Madrid, sans toutefois lui accorder la moindre minute de jeu pour l'instant, l'objectif étant de lui faire acquérir de l'expérience.

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Tunkara continue de disputer toutes les rencontres de l'équipe réserve en deuxième division espagnole, afin de peaufiner son talent et d'élever son niveau, en attendant que Hansi Flick lui donne sa chance.

Le site Transfermarkt a dévoilé la valeur marchande des meilleurs joueurs de moins de 17 ans au monde. Bien qu'il ne comprenne que des joueurs mineurs, ce classement donne souvent une indication sur les noms à suivre et les joueurs qui méritent d'être mis en lumière.

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Dans le classement du mois de novembre, Tunkara figure à la cinquième place avec une valeur marchande de 5 millions d'euros. Il n'est devancé que par quatre joueurs ayant déjà évolué dans l'élite de leur championnat national et disputé des minutes avec l'équipe première.

En plus du classement des joueurs de moins de 17 ans les plus chers en 2026, Transfermarkt a publié une liste des 20 joueurs mineurs les plus chers de l'histoire.

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Dans ce classement, le FC Barcelone règne en maître : Lamine Yamal occupe la première place, sa valeur marchande ayant culminé à 90 millions d'euros.

À la deuxième place figure le joueur qui domine le classement actuel, Max Dowman, la pépite d'Arsenal, dont la valeur marchande s'élève à 50 millions d'euros.

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La troisième place revient une nouvelle fois au FC Barcelone, grâce à son ancien numéro 10 Ansu Fati, dont la valeur marchande avait atteint environ 25 millions d'euros au même âge.