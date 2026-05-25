La participation de Lionel Messi à un sixième Mondial pourrait être compromise suite à une élimination décevante

Drame pour l'Argentine : Lionel Messi a dû quitter le terrain sur blessure lors du match contre le Philadelphia Union (6-4). À un quart d'heure de la fin, l'Argentin a dû abandonner la partie, à l'approche de la Coupe du monde.

Cette rencontre de MLS marquait la dernière sortie avant la trêve mondiale. Dans un spectacle offensif, Miami a d’abord été mené 2-0 après seulement dix minutes. Mais, trois minutes plus tard, les locaux ont réagi : Messi a centré pour Germán Berterame, qui a réduit le score (1-2).

Philadelphie a rapidement repris l’avantage : Bruno Damiani a inscrit le 1-3, puis Luis Suárez a aussitôt réduit l’écart à 2-3. Juste avant la mi-temps, Miami a égalisé à 3-3. Messi a offert sa deuxième passe décisive à Berterame, qui a conclu d’une frappe puissante.

Inter Miami repasse devant juste avant la mi-temps : Luis Suárez profite d’un moment de chaos pour inscrire le 4-3. L’avantage est de courte durée, car, après intervention de la VAR, Philadelphia obtient un penalty transformé par Milan Iloski (4-4).

Vingt minutes avant le coup de sifflet final, l’Argentin a ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse et a immédiatement demandé son remplacement, avant de regagner les vestiaires, visiblement contrarié. La nature exacte de sa blessure reste à déterminer.

À dix minutes du terme, Suárez a complété son triplé et Miami semblait filer vers la victoire dans une rencontre à sens unique. C’est finalement Rodrigo De Paul qui a fixé le score final à 6-4.

Dans 22 jours, l’Argentine entamera la Coupe du monde. On ignore encore si Messi a été remplacé par précaution ou s’il souffre d’une blessure sérieuse. Il faut espérer que Messi, tout comme Cristiano Ronaldo, pourra disputer sa sixième Coupe du monde.