La Palestine écrase la Chine cinq buts à zéro sur ses propres terres

La sélection palestinienne a signé une large victoire face à son homologue chinoise (5-0), lors de la rencontre amicale disputée ce vendredi au stade de Chongqing Longxing, en clôture du stage des Fedayin en Chine.

Oday Al-Hamlawi a ouvert le score à la 16e minute d'une frappe du pied droit à l'intérieur de la surface de réparation, sur une passe d'Oday Dabbagh, le but étant validé après recours à l'assistance vidéo. Al-Hamlawi est ensuite revenu pour inscrire le deuxième but à la 22e minute, sur une passe de Zeid Qunbar, également confirmé par l'assistance vidéo.

À lire aussi

Jesus sur la crise Ronaldo : ce qui se passe ne nous divisera pas, et l'intérêt que je lui porte est nul

Officiel : Messi fait son retour dans le football espagnol

À la cinquième minute du temps additionnel de la première période, Oday Dabbagh a inscrit le troisième but d'une frappe du pied gauche à l'intérieur de la surface, sur une passe d'Ameed Mahajna, portant la Palestine à un avantage de trois buts à zéro à la pause.

La sélection chinoise a procédé à cinq changements à la mi-temps, mais cela n'a pas stoppé les Fedayin. À la 54e minute, Dabbagh a ajouté son deuxième but personnel et le quatrième pour la Palestine, d'une frappe du pied droit, depuis le côté droit de la surface de réparation.

La sélection chinoise a tenté de réduire l'écart et a vu deux coups francs directs s'écraser sur le poteau droit. Le premier a été tiré par Wang Shangyuan à la 68e minute, le second par Liu Yang à la 79e minute.

À la troisième minute du temps additionnel, Ahmed Al-Qaq a inscrit le cinquième but d'une frappe du pied droit depuis le centre de la surface. Al-Qaq était entré en jeu à la place de Dabbagh à la 82e minute.

Khaled Al-Nabris, joueur de la Palestine, a reçu un carton jaune à la 50e minute, tandis que le Chinois Gao Zhunyi a écopé d'un carton jaune à la 68e minute pour un tacle violent.

Lors de ce même stage, la sélection palestinienne avait signé une victoire sur le Tadjikistan, sur le score de (4-2), rencontre au cours de laquelle Oday Al-Hamlawi avait marqué deux buts.