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imago-sport-1081057751.jpgIcon Sportswire
Sam Vreeswijk

Traduit par

La note de Lionel Messi dans FC27 suscite une énorme stupéfaction

L. Messi
Kylian Mbappé
E. Haaland
V. van Dijk

EA Sports FC a dévoilé les principales notes des joueurs pour FC27. Les deux joueurs les mieux notés dans le nouveau jeu sont Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland (91 tous les deux).

Dans l’édition précédente, FC26, Mbappé était encore le meilleur joueur avec Mohamed Salah (91). Ce dernier a fortement chuté et ne figure plus parmi les 27 meilleurs joueurs.

Haaland a légèrement progressé : il était noté 90 la saison dernière, il passe donc à 91. Autre hausse marquante, celle de Lionel Messi, désormais âgé de 39 ans, qui passe de 86 à 89.

La nouvelle note de l’Argentin suscite donc de nombreuses réactions. « 39 ans avec une note de 89, c’est tout simplement incroyable », réagit quelqu’un sous la publication EA Sports FC sur X. Un autre écrit : « Sérieusement EA ? Messi à 89 ? À son âge, il mérite encore 90 ou 91, avec Mbappé et Haaland. »

Il y a cependant aussi des personnes qui estiment que Messi mérite une note plus basse. « Messi à 89 ? Il devrait être à 86, comme Ronaldo », estime quelqu’un. « Comment Messi peut-il avoir 89 ? Il a fait sept bons matches et reçoit +3 ? C’est ridicule », écrit quelqu’un d’autre.

Juste derrière Mbappé et Haaland, on retrouve également neuf joueurs qui ont reçu une note de 90. Il s’agit de Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Harry Kane, Michael Olise, Pedri, Lamine Yamal, Thibaut Courtois et Jude Bellingham.

Le meilleur Néerlandais dans le nouveau jeu est Virgil van Dijk, avec une note de 88. FC27 sortira le 25 septembre.

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