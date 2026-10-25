La morsure de Mbappé contraint Mourinho à bondir du banc du Real

Le Real Madrid a remporté le Clásico face à son rival du FC Barcelone sur le score de 2-1 au stade Spotify Camp Nou, lors de la dixième journée de Liga.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que le deuxième but du Real, inscrit par Kylian Mbappé à la 87e minute, a donné lieu à une célébration bruyante du côté du banc de touche de la Maison Blanche.

José Mourinho était au cœur de la scène, puisque l'entraîneur portugais a bondi et n'a pas hésité à multiplier les gestes expressifs pour célébrer le but.

Le journal a souligné que Mourinho a également quitté sa zone technique à plusieurs reprises pour contester certaines décisions arbitrales, la première fois dès la 10e minute de jeu.

Par la suite, l'entraîneur portugais et ses adjoints n'ont pas hésité à se diriger vers l'arbitre pour protester contre ses décisions, ce qui a provoqué quelques accrochages avec le banc de touche du FC Barcelone.







