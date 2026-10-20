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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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La moitié de ses buts face à Barcelone : Lucas Hernandez ravive le cauchemar des Blaugrana

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
Lucas Hernández
France
Espagne

Lucas Hernández, la star du Paris Saint-Germain, a inscrit son nom au tableau d'une manière particulière lors de la rencontre face au FC Barcelone au Parc des Princes, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, ce mardi soir.

Selon les données de Mister Chip sur la plateforme X : « Lucas Hernández a marqué le deuxième but du Paris Saint-Germain face à Barcelone à la 72e minute, portant son total à quatre buts en Ligue des champions, dont la moitié a été inscrite aux dépens du Barça. »

La tête de Hernández était la deuxième qu'il inscrit dans les filets de Barcelone dans la compétition, après son but avec le Bayern Munich le 13 septembre 2022, réitérant ainsi son cauchemar sur le club catalan sous deux maillots différents.

Désiré Doué a été à l'origine du but sur un corner, atteignant ainsi une passe décisive pour la deuxième journée consécutive en Ligue des champions, confirmant sa présence remarquée avec Paris cette saison.

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