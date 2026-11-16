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Hussein Hamdy
Traduit par

La mère de Ronaldo accuse la sélection portugaise de trahison, Jesus répond

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Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, s'en est violemment prise à la sélection portugaise après sa défaite humiliante face au Danemark (1-4). Elle a estimé que ce revers était amplement mérité et a même avoué avoir été heureuse de voir la sélection perdre.

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Ces déclarations polémiques sont intervenues alors qu'Aveiro a accusé la sélection portugaise de ne pas avoir accordé à son fils, star mondiale du football, le respect qu'il mérite.

La mère de Ronaldo s'est montrée particulièrement irritée par l'hommage rendu à son fils, estimant qu'il aurait dû avoir lieu en sa présence, et non en son absence.

Aveiro a déclaré : « Cristiano est triste, il aurait aimé que les choses se passent autrement. Il a été peiné parce qu'ils l'ont trahi, et moi aussi, je suis triste ».

Elle a ajouté : « La défaite était amplement méritée, et elle m'a fait plaisir. L'hommage aurait dû lui être rendu en sa présence. »

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Aveiro a assuré que le Sporting Lisbonne, le club où Ronaldo a commencé sa carrière, savait parfaitement comment honorer le quintuple Ballon d'Or.

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Elle a poursuivi : « Ici, au Sporting, nous lui rendrons hommage. Ici, on connaît sa valeur. Mais en sélection nationale, il n'a pas été respecté, pas même par ses coéquipiers. »

Jesus répond

Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a répondu aux déclarations polémiques de Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo.

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Jesus a déclaré au micro de la chaîne RTP : « Est-ce que je dois maintenant répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? C'est aussi ma mère… La mère de Cristiano Ronaldo est une dame que j'apprécie beaucoup, alors que puis-je dire ? Une mère reste une mère, on ne peut rien y changer, et je comprends ses propos. »

Il a ajouté : « Du bruit ? Oui, c'est vrai, mais une mère reste une mère, et je n'ai qu'à la respecter, car une mère défend toujours ses enfants jusqu'à la mort. C'est une mère très chère, qui a beaucoup souffert pour élever ses enfants. »

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Par ailleurs, Jesus est revenu sur le forfait de Bernardo Silva, alors que des informations du Real Madrid indiquaient qu'il serait disponible pour le match du week-end : « Personne n'est mieux placé que le médecin sur cette question, je ne fais pas partie du staff médical. »

Il a poursuivi : « Bernardo Silva et Fábio Silva ont demandé à effectuer quelques exercices de passes longues et de déplacements, sous la supervision de l'un de mes adjoints, Pedro. Ensuite, Bernardo s'est plaint d'un problème musculaire, et le service médical m'en a informé dans la soirée, en précisant qu'il s'agissait d'un problème léger. »

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Il a enchaîné : « Mais ce n'est pas moi qui établis le diagnostic. Ce que le staff médical m'a indiqué, c'est qu'avec seulement deux jours entre les deux matchs, il n'y avait pas assez de temps pour préparer Bernardo à disputer cette rencontre. »

Il a continué : « En fin de semaine, avec davantage de temps, les choses pourraient être différentes, mais c'est le médecin qui peut répondre. La blessure est musculaire, il s'agit d'une sensation de gêne. »

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Avant de conclure : « Les joueurs du calibre de Bernardo, qui évoluent dans de grandes équipes, ne sont pas heureux quand ils viennent en sélection et ne jouent pas. »

Écrit parHussein Hamdy

Journaliste spécialisé dans le football mondial chez Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.

Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.

Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.

Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.

Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :

* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom

* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso

* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs

* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme

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