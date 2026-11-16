La mère de Ronaldo accuse la sélection portugaise de trahison, Jesus répond

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Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, s'en est violemment prise à la sélection portugaise après sa défaite humiliante face au Danemark (1-4). Elle a estimé que ce revers était amplement mérité et a même avoué avoir été heureuse de voir la sélection perdre.

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Ces déclarations polémiques sont intervenues alors qu'Aveiro a accusé la sélection portugaise de ne pas avoir accordé à son fils, star mondiale du football, le respect qu'il mérite.

La mère de Ronaldo s'est montrée particulièrement irritée par l'hommage rendu à son fils, estimant qu'il aurait dû avoir lieu en sa présence, et non en son absence.

Aveiro a déclaré : « Cristiano est triste, il aurait aimé que les choses se passent autrement. Il a été peiné parce qu'ils l'ont trahi, et moi aussi, je suis triste ».

Elle a ajouté : « La défaite était amplement méritée, et elle m'a fait plaisir. L'hommage aurait dû lui être rendu en sa présence. »

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Aveiro a assuré que le Sporting Lisbonne, le club où Ronaldo a commencé sa carrière, savait parfaitement comment honorer le quintuple Ballon d'Or.

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Elle a poursuivi : « Ici, au Sporting, nous lui rendrons hommage. Ici, on connaît sa valeur. Mais en sélection nationale, il n'a pas été respecté, pas même par ses coéquipiers. »

Jesus répond

Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a répondu aux déclarations polémiques de Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo.

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Jesus a déclaré au micro de la chaîne RTP : « Est-ce que je dois maintenant répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? C'est aussi ma mère… La mère de Cristiano Ronaldo est une dame que j'apprécie beaucoup, alors que puis-je dire ? Une mère reste une mère, on ne peut rien y changer, et je comprends ses propos. »

Il a ajouté : « Du bruit ? Oui, c'est vrai, mais une mère reste une mère, et je n'ai qu'à la respecter, car une mère défend toujours ses enfants jusqu'à la mort. C'est une mère très chère, qui a beaucoup souffert pour élever ses enfants. »

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Par ailleurs, Jesus est revenu sur le forfait de Bernardo Silva, alors que des informations du Real Madrid indiquaient qu'il serait disponible pour le match du week-end : « Personne n'est mieux placé que le médecin sur cette question, je ne fais pas partie du staff médical. »

Il a poursuivi : « Bernardo Silva et Fábio Silva ont demandé à effectuer quelques exercices de passes longues et de déplacements, sous la supervision de l'un de mes adjoints, Pedro. Ensuite, Bernardo s'est plaint d'un problème musculaire, et le service médical m'en a informé dans la soirée, en précisant qu'il s'agissait d'un problème léger. »

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Il a enchaîné : « Mais ce n'est pas moi qui établis le diagnostic. Ce que le staff médical m'a indiqué, c'est qu'avec seulement deux jours entre les deux matchs, il n'y avait pas assez de temps pour préparer Bernardo à disputer cette rencontre. »

Il a continué : « En fin de semaine, avec davantage de temps, les choses pourraient être différentes, mais c'est le médecin qui peut répondre. La blessure est musculaire, il s'agit d'une sensation de gêne. »

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Avant de conclure : « Les joueurs du calibre de Bernardo, qui évoluent dans de grandes équipes, ne sont pas heureux quand ils viennent en sélection et ne jouent pas. »