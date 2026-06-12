La masterclass de Hwang arrive à pic : Feyenoord souhaite le céder, ainsi qu’un autre pilier de l’équipe

Devy Rigaux, le directeur technique du Feyenoord, a probablement suivi avec satisfaction la rencontre de Coupe du monde entre la Corée du Sud et la République tchèque (2-1). Selon l’Algemeen Dagblad, le club de Rotterdam envisage de vendre Hwang In-beom.

Selon le spécialiste des clubs Mikos Gouka, Charles Vanhoutte (27 ans) devrait ainsi devenir le nouveau milieu défensif du De Kuip.

« Pour libérer de la place au milieu de terrain, les départs de Hwang In-beom et de Jakub Moder sont envisagés. Feyenoord estime pouvoir les céder cet été », analyse le journaliste.

Jeudi soir, lors de son premier match dans la compétition, le Sud-Coréen a d’ailleurs tout fait pour rehausser sa valeur marchande.

Avec un but et une passe décisive pour Oh Hyeon-gyu, il a totalement effacé l’ouverture du score de Ladislav Krejčí.

Après la rencontre, la FIFA l’a désigné homme du match, projetant son éclat sur les écrans du monde entier. Selon Transfermarkt, le joueur de 29 ans est actuellement valorisé à 7 millions d’euros.

Moder, également âgé de 27 ans et lié au club jusqu’en 2028, est quant à lui estimé à 10 millions d’euros. La Pologne, elle, ne participera pas à la Coupe du monde cet été.