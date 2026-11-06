La malédiction Mourinho poursuit Valence, et l'exploit d'Alonso se profile à l'horizon

Le Real Madrid aborde une rencontre très attendue face à son homologue de Valence avec l'ambition de poursuivre sa série de victoires et d'asseoir sa position dans la course à la première place, tandis que les Chauves-souris cherchent à redresser leur situation catastrophique et à mettre fin à l'enchaînement de résultats négatifs qu'ils traversent cette saison.

Le Real Madrid affrontera Valence demain samedi, dans le cadre de la 12e journée de Liga.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, Valence connaît une crise au niveau des résultats, après avoir échoué à atteindre les 10 points au cours de ses 11 premiers matchs en championnat d'Espagne pour la troisième saison consécutive. Le club n'a en effet récolté que 9 points lors de la saison en cours 2026-2027, contre 9 points lors de la saison 2025-2026 et 7 points lors de la saison 2024-2025, alors qu'il était parvenu à atteindre au moins ce total lors de chacune de ses 26 saisons précédentes en première division.

Le Real Madrid a remporté ses deux derniers matchs disputés à l'extérieur en Liga, mais il n'est pas parvenu à enchaîner 3 victoires consécutives ou plus loin de ses bases dans la compétition sous la direction d'un même entraîneur depuis septembre 2025, lorsque Xabi Alonso assumait la responsabilité technique.

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En nombre de minutes passées en situation d'avance au score lors des matchs de Liga cette saison, seuls Malaga (74 minutes) et Getafe (108 minutes) font moins bien que Valence, qui n'a passé que 109 minutes en tête face à ses adversaires. Le Real Madrid, lui, domine cet indicateur parmi toutes les équipes avec un total de 510 minutes, devancé uniquement par le Barça, qui a passé 816 minutes en position d'avance.

Le Real Madrid et la Real Sociedad sont les deux seules équipes à n'avoir perdu aucun point après avoir pris l'avantage au score, et aucune d'elles n'est parvenue à récolter des points après avoir été menée lors des matchs de Liga cette saison.

Hugo Duro, attaquant de Valence, a inscrit 5 buts en 10 matchs disputés face au Real Madrid en Liga, soit le plus grand nombre qu'il ait marqué contre une seule équipe dans la compétition, à égalité avec ses buts dans les filets de l'Atlético Madrid.

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En nombre de buts inscrits dans les cinq grands championnats européens cette saison, seul Raphinha fait mieux que Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, avec 15 buts contre 12 pour la vedette française.

Mbappé a par ailleurs marqué 3 buts lors de chacun de ses deux derniers matchs disputés face à Valence en Liga.

Javier Aguirre, entraîneur de Valence, a perdu 14 des 25 rencontres qu'il a disputées face au Real Madrid en Liga, contre 4 victoires et 7 nuls, et il n'a connu plus de défaites contre aucune autre équipe au cours de sa carrière dans la compétition, hormis le Barça, avec 19 défaites.

À l'inverse, José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, n'a subi aucune défaite lors de ses 6 matchs face à Valence en Liga, avec 4 victoires et 2 nuls.

Il n'avait jamais disputé 7 matchs ou plus sans défaite contre une autre équipe dans la compétition, à l'exception de la Real Sociedad, qu'il a affrontée 7 fois avec 6 victoires et 1 nul, et de l'Espanyol, qu'il a affronté 7 fois avec 5 victoires et 2 nuls.