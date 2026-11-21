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La défense tient, le moral aussi, mais le premier but à domicile se fait toujours attendre : Schalke 04 a arraché un 0-0 honorable face au VfB Stuttgart, participant à la Ligue des champions, sans obtenir la victoire dont il avait tant besoin en Bundesliga.

L’équipe de Miron Muslic s’est battue avec passion pour sortir de la crise sportive, mais n’a converti aucune de ses nombreuses occasions et attend désormais une victoire depuis huit matches officiels. « Au bout du compte, ce n’est encore qu’un point », a déclaré le gardien Loris Karius sur Sky : « Il faudra bien que le ballon finisse par entrer. Je suis convaincu que nous allons débloquer la situation. »

Le promu occupe la 16e place, celle du barrage, avec seulement sept points en dix matches. Il a également égalé un record peu glorieux : en 63 ans d’histoire de la Bundesliga, seul le FC St. Pauli était resté sans marquer lors de ses cinq premiers matches à domicile. Maigre consolation : le club hambourgeois avait finalement assuré son maintien lors de la saison 2024-2025 et n’avait été relégué qu’un an plus tard.

Après la nette amélioration affichée récemment face à la TSG Hoffenheim (1-2), Muslic en était certain avant la rencontre : « Nous ramènerons cet immense paquebot qu’est Schalke dans des eaux calmes, à 100 % », avait déclaré l’entraîneur. Avec un grand objectif : « Nous voulons enfin réentendre l’hymne qui accompagne nos buts, il est temps. »

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La situation de l’effectif s’était améliorée pendant la trêve internationale : Moussa Sylla et Robin Gosens avaient réintégré le groupe. Chez les visiteurs, le jeune Yanik Spalt figurait de nouveau dans le onze de départ. « Ce sera un match sous tension. Il nous appartient de déterminer à quel point », avait déclaré l’entraîneur du VfB, Sebastian Hoeneß, sur Sky.

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Deniz Undav manque un départ idéal pour le VfB Stuttgart

Portées par l’ambiance, les deux équipes ont entamé la rencontre sans fermer le jeu. Deniz Undav aurait pu ouvrir le score pour les visiteurs après seulement 60 secondes, mais Hasan Kurucay a contré sa frappe à ras de terre en corner au dernier moment. S04 a ensuite pris le contrôle du match, sans parvenir à faire la différence à la finition. Adil Aouchiche a ainsi manqué de peu le cadre à trois reprises (4e, 19e et 26e).

Les visiteurs guettaient les occasions de contre-attaquer, souvent par l’intermédiaire du rapide Chris Führich. Sur l’un de ses centres, Kurucay est encore intervenu en catastrophe devant Undav. Quelques secondes plus tard, Vitalie Becker a dégagé sur sa ligne une frappe de Jamie Leweling, avant que Grischa Prömel ne place, quelques secondes après, une tête à quelques centimètres du but (23e).

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Schalke, dans la peau de l’outsider, s’est jeté avec passion dans les duels, tandis que Muslic célébrait chaque ballon récupéré sur le bord du terrain. Mais le but ne venait pas : les frappes manquaient de danger et étaient le plus souvent facilement captées par Dennis Seimen. Sylla a fait son retour après six semaines d’absence (66e), et Hoeneß a lui aussi renforcé son attaque. Mais son équipe a également laissé passer de bonnes occasions : l’issue du match est restée totalement incertaine jusqu’au bout.