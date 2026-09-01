Le mois de septembre a poursuivi son bras de fer avec Al-Ahli, après que le club a subi une lourde défaite, ce mardi, face à Al-Hilal 3-0, lors du match reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Al-Hilal a ainsi porté son total à 12 points, grâce à quatre victoires consécutives, en tête du classement avec un simple avantage à la différence de buts sur Al-Nassr, son dauphin.

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Quant à Al-Ahli, il a reculé à la septième place avec 6 points, après avoir concédé sa deuxième défaite en championnat cette saison, après le revers face à Al-Kholood.

Selon "Al Arabiya Net", Al-Ahli a ainsi échoué à s'imposer lors de son premier match disputé au mois de septembre pour la dixième saison consécutive en championnat professionnel.

Au cours des neuf saisons précédentes, Al-Ahli a fait match nul à 5 reprises et perdu à 4 reprises lors de sa première apparition au mois de septembre, avant qu'Al-Hilal n'ajoute la cinquième défaite à cette série ce mardi.

La dernière victoire d'Al-Ahli lors de son premier match au mois de septembre remonte à 2015, lorsqu'il avait battu Al-Wehda 2-0.

À l'inverse, Al-Hilal a conservé un bilan vierge de toute défaite lors de son premier match disputé au mois de septembre pour la dixième saison consécutive, portant son total au cours de cette série à 8 victoires et 2 matchs nuls

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