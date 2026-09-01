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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

La malédiction des 10 saisons : le triplé d'Al-Hilal plonge Al-Ahli dans le cauchemar du mois de septembre

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le Zaïm remporte le Clasico

Le mois de septembre a poursuivi son bras de fer avec Al-Ahli, après que le club a subi une lourde défaite, ce mardi, face à Al-Hilal 3-0, lors du match reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Al-Hilal a ainsi porté son total à 12 points, grâce à quatre victoires consécutives, en tête du classement avec un simple avantage à la différence de buts sur Al-Nassr, son dauphin.

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Quant à Al-Ahli, il a reculé à la septième place avec 6 points, après avoir concédé sa deuxième défaite en championnat cette saison, après le revers face à Al-Kholood.

Selon "Al Arabiya Net", Al-Ahli a ainsi échoué à s'imposer lors de son premier match disputé au mois de septembre pour la dixième saison consécutive en championnat professionnel.

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Au cours des neuf saisons précédentes, Al-Ahli a fait match nul à 5 reprises et perdu à 4 reprises lors de sa première apparition au mois de septembre, avant qu'Al-Hilal n'ajoute la cinquième défaite à cette série ce mardi.

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La dernière victoire d'Al-Ahli lors de son premier match au mois de septembre remonte à 2015, lorsqu'il avait battu Al-Wehda 2-0.

À l'inverse, Al-Hilal a conservé un bilan vierge de toute défaite lors de son premier match disputé au mois de septembre pour la dixième saison consécutive, portant son total au cours de cette série à 8 victoires et 2 matchs nuls

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