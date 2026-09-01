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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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La main d'Arbeloa s'étend jusqu'au cœur de Madrid : Fulham se rapproche d'un joyau du Real

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Le nouveau joueur

Fulham, en Angleterre, poursuit ses démarches pour renforcer son effectif avec des talents issus de l'académie du Real Madrid, le club londonien ayant fait de Manuel Ángel Morán, capitaine du Castilla, une nouvelle cible en ces dernières heures du mercato, profitant de sa connaissance antérieure de l'entraîneur Álvaro Arbeloa.

Selon le journal espagnol « As », Manuel Ángel s'est rapproché d'un transfert en Premier League, Fulham étant devenu l'option privilégiée du joueur après l'échec de son transfert à Almería, en raison des difficultés économiques auxquelles est confronté le club espagnol, ce qui a modifié la destination du milieu de terrain au cours des derniers jours.

Arbeloa connaît intimement les qualités de Manuel Ángel, le joueur ayant été l'un des éléments essentiels sur lesquels l'entraîneur s'appuyait durant son passage dans les équipes de jeunes du Real Madrid. C'est également Arbeloa qui lui a offert l'opportunité d'apparaître avec l'équipe première.

Cette relation confère à Fulham un avantage supplémentaire dans les négociations, puisque le capitaine du Castilla pourrait se retrouver de nouveau sous la direction d'un entraîneur qui connaît bien ses capacités, mais cette fois en Premier League et sur la pelouse de Craven Cottage.

Manuel Ángel ne constitue pas un cas isolé dans la politique actuelle de Fulham, le club anglais ayant déjà recruté au cours de cet été Gonzalo García et César Palacios, des transactions qui ont renforcé les liens entre le club londonien et l'académie du Real Madrid, et rapporté au club espagnol des revenus proches de 50 millions d'euros.

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Pitarch a fermé la porte à Fulham

Fulham avait fait de Thiago Pitarch l'une de ses cibles principales pour renforcer son milieu de terrain, mais le transfert du joueur a échoué après que José Mourinho a refusé de s'en séparer.

L'entraîneur portugais compte sur Pitarch dans le cadre de son projet avec le Real Madrid, et estime que le milieu de terrain est capable de jouer un rôle important au cours de la saison, surtout après avoir déjà obtenu l'opportunité d'apparaître avec l'équipe première, ce qui rend son départ actuellement non envisageable sur le marché des transferts.

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