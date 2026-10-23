Dans un geste qui confirme l'ampleur de la rupture entre les deux pôles du football espagnol, l'absence de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, de la tribune VIP du Camp Nou lors du Clasico tant attendu de dimanche a été officiellement confirmée, laissant la représentation du club madrilène à son vice-président et bras droit.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », la direction du Real Madrid a décidé que le club madrilène serait représenté lors de ce sommet de la Liga par le vice-président Eduardo Fernández de Blas, l'un des plus éminents conseillers de Pérez et décideur discret du club, aux côtés de la légende José Martínez « Pirri », ancien joueur et président d'honneur du club depuis 2023.

Une absence récurrente et des relations tendues

Ce ne sera pas la première fois que Pérez manquera un rendez-vous au Camp Nou, puisqu'il avait suivi la même démarche lors du Clasico de la saison dernière, un signe clair de la persistance des tensions entre les deux clubs sur fond de ses attaques cinglantes contre le Barça dans la célèbre affaire Negreira, qui a provoqué une profonde fracture entre les deux directions.

« Pirri » était également présent dans la tribune VIP lors du dernier Clasico disputé au Camp Nou le 10 mai dernier, un match au cours duquel le Barça a décroché le titre de la Liga pour la deuxième fois consécutive en s'imposant 2-0 sous la houlette de Hansi Flick.

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Le Barça n'a à ce jour reçu aucune confirmation concernant le déplacement d'Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles, dont l'absence deviendrait elle aussi remarquée et s'ajouterait à celle du président, à l'image de ce qui s'était produit lors du Clasico de la Liga la saison dernière.

La bombe Reguilón dans la tribune

Et dans un développement susceptible de compliquer davantage le tableau, le mystère plane toujours sur la position d'Enrique Riquelme, le candidat qui avait affronté Florentino Pérez lors de la dernière élection présidentielle du Real Madrid.

Riquelme a fait part de son intention de suivre le Clasico en direct depuis le Camp Nou, comme il l'avait fait lors du dernier match entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid au stade Wanda Metropolitano, mais il n'a pas encore pris sa décision définitive, qui n'interviendra que samedi prochain compte tenu de son agenda chargé.

Cette attente intervient après la vive polémique suscitée par l'apparition de Riquelme dans la tribune VIP du stade de l'Atlético Madrid, une apparition qui avait profondément irrité Florentino Pérez et l'avait poussé à menacer de partir immédiatement s'il croisait son rival, selon ce qu'a révélé la radio espagnole « Cope ».

Entre le boycott de Pérez, la représentation assurée par Fernández de Blas et Pirri, et la possible apparition de Riquelme, il semble que le Clasico de dimanche ne sera pas seulement une bataille sur le rectangle vert, mais aussi dans la tribune VIP.



