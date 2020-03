La Ligue anglaise de football débloque une fortune pour aider les clubs

La Ligue de football professionnel anglaise (EFL) va débloquer 53 millions d'euros pour aider les clubs en difficulté.

Le football professionnel est à l'arrêt en au moins jusqu'au 30 avril et la fin de saison et des plus incertaines.

La Ligue anglaise a décidé de mettre la main à la poche et d'aider les clubs mis en difficulté par la pandémie de coronavirus.

La suspension de la Premier League prolongée jusqu'au 30 avril

"Des mesures vont être mises en place pour aider immédiatement (les clubs) avec des liquidités via un paquet, à court terme, de 50 millions de livres (53 millions d'euros)", a ainsi indiqué l'EFL dans un communiqué.

Les subventions pourraient concerner des clubs de deuxième, troisième ou quatrième divisions, dont certains ont d'importants sooucis pécuniaires à cause de la suspension des compétitions.