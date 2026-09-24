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La Ligue A2 sauve Postecoglou de l'hôpital d'Al-Nassr

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A. Postecoglou
Arabie saoudite
Australie

L'entraîneur australien s'appuie sur le championnat saoudien des moins de 21 ans

L'Australien Ange Postecoglou, directeur technique du club d'Al-Nassr, a fait appel à l'équipe des moins de 21 ans qui participe à la Jwwy Elite League, afin de le sauver de la malédiction des blessures dont il souffre actuellement.

Le club d'Al-Nassr a annoncé hier mercredi l'absence de 10 joueurs aux entraînements pour le moment, en raison de leurs blessures, ce qui a provoqué un déficit important, notamment dans un contexte marqué par l'absence des joueurs internationaux appelés à jouer avec leurs sélections nationales.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que Postecoglou a décidé de faire appel à 7 joueurs de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Nassr, pour s'entraîner avec l'équipe première pour le moment, afin de combler le déficit évident.

La liste comprend les gardiens Khaled Al-Dossari et Sultan Al-Mas, en plus de Youssef Al-Tahan, Abdulrahman Al-Anzi, Saad Haqawi, Bassam Hazazi et Awad Aman.

Cela intervient malgré les résultats en dents de scie de l'équipe des moins de 21 ans lors de la saison actuelle de la Jwwy Elite League, où elle occupe la quatorzième place au classement avec seulement 6 points, récoltés grâce à deux victoires et deux défaites.

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Rappelons que la liste des absents d'Al-Nassr comprend le Français Kingsley Coman, Saad Al-Nasser, Ayman Yahya, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al-Ghamdi, Salem Al-Najdi, Mohammed Maran, Raghed Al-Najjar, Mubarak Al-Bouaynayn et Sultan Al-Ghannam.

En revanche, 8 joueurs sont absents pour rejoindre leurs sélections nationales : le quintette saoudien composé de Nawaf Al-Aqidi, Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Al-Hamdan et Abdullah Al-Khaibari, les deux Portugais Cristiano Ronaldo et Joao Felix, en plus de l'Irakien Haidar Abdulkarim.

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