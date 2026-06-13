La Liga s’intéresse de près à Salem Al-Dossari juste avant la Coupe du monde

Salem Al-Dossari, capitaine de l’équipe nationale saoudienne et star du club Al-Hilal, a reçu les éloges de la Ligue espagnole (« La Liga ») quelques jours avant le début de l’aventure des Verts à la Coupe du monde 2026, témoignant une nouvelle fois de son influence sur la scène footballistique.

Al-Dossari, qui s’apprête à guider la sélection saoudienne dans cette épreuve planétaire, est attendu au tournant par des supporters impatients de revoir leur capitaine briller, lui qui figure parmi les joueurs les plus emblématiques du football saoudien contemporain.

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Le compte officiel de la Liga a publié sur X une photo du joueur portant le maillot de Villarreal, accompagnée du commentaire : « L’heure de l’ouragan a sonné… Salem Al-Dossari », un message qui a immédiatement suscité l’enthousiasme des supporters saoudiens et arabes.









Ce clin d’œil de la Liga a ravivé le souvenir de son passage éclair en Espagne : prêté par Al-Hilal à Villarreal lors de la seconde partie de la saison 2017-2018, dans le cadre du programme d’exportation de talents saoudiens vers l’Europe, l’attaquant avait alors franchi un cap en goûtant à l’un des championnats les plus exigeants du continent.

Bien que cette expérience ait été de courte durée, elle lui a permis de côtoyer l’une des plus grandes écoles de football au monde et d’entrer dans l’histoire en disputant la Liga.

Fort de cette expérience, Al-Dosari aborde la Coupe du monde 2026 en tant que pièce maîtresse et l’un des joueurs les plus aguerris de la sélection saoudienne.

Figure emblématique d’Al-Hilal, il fait partie des joueurs sur lesquels les supporters saoudiens placent de grands espoirs, en raison de ses qualités techniques, de sa longue expérience et de son palmarès, notamment ses buts historiques en Coupe du monde qui l’ont propulsé au rang des plus grandes stars du football arabe.