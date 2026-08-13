La Liga rejette la « loi Vinicius » et applique des règles strictes

La Liga se prépare au lancement d'une nouvelle saison riche en ajustements arbitraux, dans le cadre des efforts du comité technique des arbitres visant à augmenter le temps de jeu effectif et à rendre les matches plus rapides et plus fluides, tout en renforçant le contrôle des situations qui provoquent délibérément des interruptions de jeu.

Certains de ces ajustements interviennent après leur application lors de la Coupe du monde, tandis que d'autres entrent en vigueur en Espagne avec quelques différences. L'objectif principal des arbitres sera de limiter les pertes de temps et de traiter fermement les comportements qui affectent la continuité des matches.

Une source du comité technique des arbitres a déclaré au journal espagnol « Marca » : « Tout le monde espère que le bon sens prévaudra pour l'application des nouvelles règles. »

Une nouvelle sanction pour les remplacements retardés

Parmi les situations les plus notables qui feront l'objet d'un contrôle accru figure le fait, pour un joueur, de retarder délibérément sa sortie du terrain lors de son remplacement.

Si le joueur dépasse les 10 secondes en quittant la pelouse, son coéquipier remplaçant n'entrera pas immédiatement : il devra attendre le premier arrêt de jeu survenant après une minute complète de temps effectif.

Quant aux cas de simulation de blessure, un mécanisme différent s'appliquera : il sera demandé au joueur qui feint une éventuelle blessure de quitter le terrain, et il ne pourra revenir qu'après l'écoulement d'une minute à partir de l'arrêt suivant, sans qu'il soit nécessaire d'interrompre à nouveau le match pour son retour.

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Les gardiens sous la loupe

Le comité des arbitres accordera également une attention particulière aux cas où les gardiens de but feignent délibérément une blessure dans le but d'arrêter le jeu et de perdre du temps.

Si l'arbitre estime que la blessure n'est pas réelle et que l'arrêt du jeu était délibéré et non nécessaire, l'entraîneur devra désigner l'un des joueurs de son équipe pour quitter la pelouse en moins de 10 secondes.

Et en cas de non-exécution de la décision, c'est le capitaine de l'équipe qui sera le joueur contraint de quitter le terrain.

Le comité des arbitres précise que l'arbitre, lorsqu'il dispose d'indices sur une tentative délibérée de perte de temps, peut lancer un compte à rebours de 10 secondes, puis appliquer les sanctions et les mesures prévues par les nouvelles règles.

Pas de carton rouge pour s'être couvert la bouche

En revanche, le comité technique des arbitres en Espagne a décidé de ne pas appliquer l'une des dispositions qui ont suscité la polémique ces derniers temps, relative à la possibilité d'expulser les joueurs qui se couvrent la bouche en s'adressant à leurs adversaires, en référence à ce qui a été médiatiquement baptisé la « loi Vinicius ».

Les règles établies par l'International Football Association Board (IFAB) permettent à chaque compétition de décider si elle appliquera ou non cette règle, et le comité des arbitres espagnol a choisi de ne pas l'adopter dans les compétitions nationales.

Les responsables du comité ont expliqué : « Pour nous, se couvrir la bouche ne sera pas un carton rouge. Nous ne savons pas ce que le joueur a dit à son adversaire, et nous estimons que son expulsion serait une chose injuste et excessive. »