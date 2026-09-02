La Liga conclut son projet de développement du football irakien après plus de trois ans de coopération





La Ligue espagnole de football (LaLiga) a clôturé son projet de conseil et de développement du football mené avec la Fédération irakienne de football, lancé en 2023, à l'issue de la durée du contrat initial et d'une période ultérieure de négociations, durant laquelle LaLiga a présenté une série d'alternatives visant à établir un nouveau cadre pour la poursuite de la coopération.

Un projet soutenu au plus haut niveau

Javier Tebas, président de LaLiga, a déclaré : « L'Irak possède l'une des bases de supporters les plus passionnées et les plus engagées envers le football au monde, et cet enthousiasme a constitué une source d'inspiration constante pour notre équipe de travail tout au long de ces trois années. Tout ce que nous avons bâti ensemble représente un héritage pour le football irakien. Je suis convaincu que les fondations que nous avons posées sont solides, et j'ai confiance dans le fait que ceux qui en ont désormais la responsabilité sauront les préserver et œuvrer à leur développement. »

L'accord avait été lancé en 2023 sous la direction d'Adnan Derjal, alors président de la Fédération irakienne de football. Dès le départ, LaLiga avait affecté une équipe permanente pour travailler sur le terrain à Bagdad, appuyée par des centaines de spécialistes de son siège principal à Madrid et de ses bureaux internationaux.

Depuis son lancement, le projet a également bénéficié de l'implication directe de Javier Tebas, président de LaLiga, qui a personnellement supervisé son évolution et s'est rendu en Irak à de nombreuses reprises.

Principales étapes : développement des activités et compétitions professionnelles

• Une réorganisation complète des championnats de première et de deuxième division, avec la participation de 20 équipes et la tenue de 380 matchs, ainsi que la mise en place de nouveaux systèmes de phases éliminatoires pour déterminer la montée, le maintien et la relégation, ce qui a contribué à renforcer la compétitivité et le professionnalisme, avec une définition plus claire des rôles et des responsabilités au sein de la Fédération irakienne de football et des structures des compétitions.

• L'application d'un calendrier asymétrique conditionnel, ainsi qu'une stratégie progressive développée depuis 2023, dans le but d'aligner les dates de début et de fin de saison sur celles des grands championnats européens. Le travail accompli durant l'été 2026 a été décisif pour garantir le lancement de la nouvelle saison sur des bases saines, tout en intégrant les exigences de la Coupe d'Irak, de la nouvelle Supercoupe d'Irak, des obligations de l'équipe nationale et de la participation des clubs aux compétitions continentales.

• L'application de la première phase du système de contrôle financier des clubs, comprenant les règlements financiers et les programmes de formation en Irak et en Espagne, ainsi que la création d'une commission d'homologation et d'une commission d'appel.

• L'introduction de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour la première fois dans l'histoire du football irakien.

• Une hausse de la valeur des droits audiovisuels de 6,5 fois, avec l'enregistrement de plus de 20 millions de téléspectateurs numériques au cours de la saison 2025-2026, soit une moyenne de 112 000 vues par match.

• La conclusion d'un accord avec Adidas pour devenir le fournisseur officiel des ballons, ainsi que l'application du premier modèle professionnel d'activation et de mesure du parrainage dans l'histoire de la compétition.

• Une croissance de l'écosystème numérique de la compétition de 39,6 %, et de 81,7 % en incluant WhatsApp, pour atteindre 474 600 abonnés. Le total des abonnés des vingt clubs réunis a par ailleurs atteint 6,29 millions, tous les clubs enregistrant des taux de croissance positifs.

• L'organisation de 20 ateliers de travail, la formation de plus de 500 spécialistes issus de 40 clubs et la dispense de plus de 200 heures de formation, comprenant trois programmes d'immersion au siège de LaLiga dans la capitale espagnole, Madrid. Ces programmes ont couvert tous les domaines du projet, y compris le développement des activités et le développement sportif.

Principales étapes : le développement sportif et le football des catégories d'âge – « le projet du rêve »

• La création de l'écosystème des championnats des catégories d'âge en Irak, qui s'est étendu de 66 équipes lors de la saison 2023-2024 à 174 équipes, 1 608 matchs et 4 070 joueurs enregistrés lors de la saison 2025-2026, soit des hausses de plus de 163 % du nombre d'équipes, de 301 % du nombre de matchs et de 142 % du nombre de joueurs.

• Pour la première fois, tous les joueurs ont été enregistrés via une plateforme numérique, MyIFA, comprenant des règlements destinés à limiter les manipulations d'âge. Le système a par ailleurs homologué 856 entraîneurs, 994 arbitres et 226 observateurs de match.

• Le centre de talents relevant de la Fédération irakienne de football à Bagdad a évalué 1 424 participants issus de 66 institutions, et sélectionné 96 joueurs et 14 entraîneurs pour un processus de suivi individuel fondé sur les données.

• LaLiga a élaboré un plan stratégique de développement de la Fédération irakienne de football sur trois ans, qui a été soumis à la Fédération internationale de football (FIFA) et a obtenu l'approbation de la FIFA. Cette homologation a contribué à permettre à la Fédération irakienne de football d'intégrer le programme de développement des talents de la FIFA (TDS), de passer de la catégorie « développement » à la catégorie « ambition » et de faire passer la valeur du financement qui lui est alloué de zéro à 250 000 dollars américains.

Une flexibilité dans les efforts pour poursuivre le partenariat

Le contrat initial a pris fin en avril 2026. Dans l'attente de l'achèvement du processus électoral de la Fédération irakienne de football, LaLiga a maintenu son équipe et son travail à Bagdad.

Après la prise de fonctions de la nouvelle direction, la Fédération irakienne de football a demandé à LaLiga de maintenir son équipe en Irak pendant trois mois supplémentaires, en parallèle de la négociation d'un nouvel accord. LaLiga a accepté la demande et a poursuivi ses activités sur place.

Durant cette période, LaLiga a fait preuve d'une grande flexibilité et d'un fort engagement, et a proposé plusieurs options techniques et contractuelles. Elle a également accepté la décision de la Fédération irakienne de football de ne pas poursuivre « le projet du rêve », et a intégré, à la demande de la Fédération, un nouveau volet de travail consacré à l'arbitrage.

La proposition, préparée en collaboration avec le Comité technique des arbitres d'Espagne (CTA), prévoyait la désignation d'un expert principal chargé de travailler de manière permanente sur le terrain, ainsi qu'un soutien direct de personnalités de l'arbitrage international de premier plan.

La proposition offrait également aux représentants de l'arbitrage de la Fédération irakienne de football la possibilité d'assister aux séances de révision internes hebdomadaires du Comité technique des arbitres, une opportunité sans précédent à l'échelle de l'arbitrage international.

Malgré le large éventail d'alternatives proposées, il n'a finalement pas été possible de parvenir à un nouvel accord.

LaLiga affirme qu'elle restera disposée à coopérer avec le football irakien à l'avenir, et adresse ses remerciements aux responsables irakiens, aux clubs, aux entraîneurs, aux arbitres et aux supporters pour leur coopération tout au long de ces trois dernières années.

Les systèmes mis en place, les cadres formés et les connaissances transmises constituent une base solide sur laquelle le football irakien pourra s'appuyer pour poursuivre son parcours de développement.

LaLiga poursuivra son engagement en faveur du développement du football à l'échelle internationale. L'institution participe actuellement à de nombreux projets de conseil couvrant une grande variété de domaines, notamment le développement sportif, la professionnalisation des championnats et des clubs, la production audiovisuelle, les académies et le développement des catégories d'âge, en appliquant les mêmes standards d'excellence, de professionnalisme et d'engagement qui ont caractérisé son travail en Irak.