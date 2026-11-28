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Le Real Madrid n'a plus besoin de beaucoup de temps pour trouver le chemin des filets, et ses buts ne dépendent plus de l'éclat d'une seule star, quelle que soit sa valeur. L'équipe qui, il y a quelques semaines encore, semblait chercher son identité s'est transformée sous la direction de José Mourinho en une machine offensive inarrêtable, alliant efficacité devant le but, souplesse tactique et multiplicité des solutions. Cinq buts en 45 minutes face à Eindhoven, c'était bien plus qu'un sursaut passager : c'est un message clair, l'attaque du Real retrouve son éclat et le projet du technicien portugais se dirige vers des chiffres exceptionnels.

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Avec 51 buts inscrits en 18 matchs officiels, le Real Madrid se lance un défi de taille : non seulement enchaîner les victoires, mais aussi courir après des records historiques remontant à ses meilleures périodes offensives. Entre le rayonnement de Kylian Mbappé, l'éclat de Jude Bellingham et le retour au premier plan de Vinicius, Mourinho semble avoir trouvé l'équation qui donne à son équipe la liberté d'attaquer sans sacrifier la discipline.

La seconde période face à Eindhoven a été un véritable festival offensif, le Real Madrid inscrivant cinq buts en 45 minutes, signés Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, et Vinicius Junior.

Avec ce carton, le club merengue a décroché sa dixième victoire consécutive et porté son total à 15 points en Ligue des champions, réalisant un sans-faute et prenant la tête de la phase de ligue. Il a également franchi la barre des cinquante buts toutes compétitions confondues.

Le Real Madrid compte désormais 51 buts en 18 matchs, un rythme qu'il n'avait plus atteint aussi rapidement depuis la saison 2016-2017, lorsqu'il avait atteint ce même total après seulement 16 rencontres. À titre de comparaison, l'équipe avait eu besoin de 25 matchs la saison dernière, et de 24 la saison précédente, pour arriver à ce bilan.

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Ces chiffres révèlent l'ampleur de la transformation opérée sous la direction de Mourinho, qui semble convaincu que la meilleure façon de protéger son but est de disposer d'une force offensive capable d'imposer sa domination et de déstabiliser l'adversaire, selon le journal espagnol AS.

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Mbappé en tête, mais tout le monde participe

Impossible d'évoquer l'explosion offensive du Real Madrid sans s'arrêter sur Kylian Mbappé, qui continue d'afficher des statistiques exceptionnelles depuis le début de la saison.

La star française a inscrit 19 buts en 18 matchs, soit plus d'un but par rencontre, puisqu'il trouve le chemin des filets toutes les 89,6 minutes. Il est ainsi à l'origine de 37,2 % du total des buts de l'équipe.

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Face à Eindhoven, Mbappé a célébré son deuxième but, le 50e du Real Madrid cette saison, avant que Vinicius n'ajoute le 51e. Bien qu'il ait reçu le trophée d'homme du match, le Français a tenu à le remettre à son coéquipier brésilien, une image qui reflète l'esprit collectif que Mourinho cherche à instaurer.

Fait notable, la part de Mbappé dans la production offensive ne diffère guère de celle de la saison dernière, lorsqu'il avait marqué 42 des 119 buts de l'équipe, soit 35,3 %. La vraie différence réside dans le nombre de joueurs capables de marquer.

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Onze joueurs ont déjà trouvé le chemin des filets cette saison, et cinq d'entre eux ont atteint la barre des quatre buts. Bellingham mène ce classement avec sept réalisations, tandis que Valverde, Espi, Diomandé et Arda Güler en comptent quatre chacun.

La liste comprend également d'autres noms comme Antonio Rüdiger et Vinicius, ainsi que Carreras, Bernardo et Endrick, qui ont chacun marqué un but.

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L'intérêt de cette diversité est que le Real Madrid n'est plus obligé d'attendre Mbappé ou Vinicius pour faire la différence, d'autant plus avec l'absence de Rodrygo, blessé, et le manque de régularité de l'autre Brésilien dans ses meilleures performances.

Liberté offensive, mais aux conditions de Mourinho

Derrière ces chiffres se cache une philosophie claire sur laquelle s'appuie Mourinho, fondée sur deux principes essentiels : « liberté et responsabilité ».

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Le technicien portugais ne veut pas enfermer ses joueurs dans des postes figés, mais il refuse dans le même temps que la liberté offensive se transforme en désordre tactique nuisible à l'équilibre de l'équipe.

Mourinho a résumé son idée en insistant sur la nécessité d'accorder aux joueurs un maximum de liberté, tout en leur confiant une grande responsabilité sur le terrain.

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Cette philosophie se traduit clairement dans les rôles qu'il confie à ses joueurs : il veut qu'Arda Güler, qui démarre sur le côté droit, rentre constamment dans l'axe, tandis qu'il autorise Mbappé, pourtant positionné en pointe, à partir des côtés.

Il laisse aussi à Vinicius et Diomandé la liberté de permuter, et tire profit de la capacité de Bellingham à occuper différents rôles au milieu, que ce soit en meneur de jeu ou en milieu axial. Quant à Valverde, il peut se déplacer du poste d'arrière droit vers l'axe et participer à la création du danger aux abords de la surface.

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Mais cette liberté ne dispense aucun joueur de ses tâches défensives. Avant la rencontre face à Eindhoven, Mourinho a insisté sur l'importance de la contribution de Vinicius à l'organisation défensive, estimant que la valeur d'un joueur ne se limite pas aux buts marqués ni aux distinctions individuelles.

Le technicien portugais accorde la même importance à la solidité défensive et à la variété des options offensives, tout en misant sur l'effet de surprise dans les déplacements et les changements de poste.

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870 millions d'euros : une puissance offensive redoutable

Le Real Madrid dispose également d'un arsenal offensif dont la valeur marchande reflète l'étendue des ressources à la disposition de Mourinho.

Selon les données du site Transfermarkt, la valeur marchande de Mbappé s'élève à 200 millions d'euros, contre 160 millions pour Bellingham, 130 millions pour Vinicius et 120 millions pour Diomandé.

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Arda Güler suit avec une valeur de 100 millions d'euros, puis Rodrygo avec 45 millions, Endrick et Espi avec 40 millions chacun, et Brahim Díaz avec 35 millions.

La valeur totale des joueurs offensifs cités atteint ainsi environ 870 millions d'euros, un reflet évident de l'étendue des options dont dispose le club merengue.

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Sur les traces des heures de gloire de Mourinho

Ce début de saison prolifique ravive les souvenirs de l'exercice 2011-2012, lorsque Mourinho avait mené le Real Madrid au titre en Liga avec 100 points, l'équipe ayant inscrit 121 buts dans le championnat et un total de 174 buts toutes compétitions confondues.

La saison 2016-2017 reste elle aussi l'un des modèles offensifs les plus marquants de l'histoire du club, le Real Madrid ayant inscrit 173 buts et atteint la barre des 50 réalisations en seulement 16 matchs.

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Le projet actuel semble suivre la même voie : l'équipe a enchaîné dix victoires consécutives et s'impose avec autorité en Ligue des champions, tout en talonnant le FC Barcelone en Liga, malgré trois points de retard, après avoir réussi à s'imposer au Camp Nou.

Après une période marquée par une perte de confiance et des turbulences, les buts apparaissent comme le remède le plus rapide pour retrouver la personnalité perdue. Avec la multiplication des sources de danger, l'éclat de Mbappé, le retour de Vinicius et la capacité de Mourinho à exploiter le potentiel offensif disponible, l'attaque du club merengue n'est plus seulement un point fort de l'effectif : elle est devenue l'arme principale de son nouveau projet, et peut-être la meilleure attaque qu'ait connue le club au cours de la dernière décennie.