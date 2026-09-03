Le Real Madrid se prépare à affronter le Real Betis, vendredi soir, au stade de La Cartuja, lors de la quatrième journée du championnat d'Espagne.

Le Real devra livrer un travail très sérieux, d'autant plus que le club andalou ne sera pas un adversaire qui offre quoi que ce soit gratuitement sur le terrain.

C'est ce qui explique pourquoi José Mourinho, l'entraîneur des Merengues, a affirmé en conférence de presse qu'il attendait de voir la meilleure version de ses joueurs, surtout que cela les rapprocherait de la préservation de leur parcours parfait de victoires.

Malgré cela, Jorge Valdano, la légende du Real, a réussi à identifier la clé que l'équipe madrilène doit posséder face au Betis, ainsi que l'aspect sur lequel travaille l'entraîneur portugais.

Le réseau Defensa Central a publié les déclarations de Valdano, qu'il a faites à Movistar, où il a dit : « J'ai l'impression que Mourinho travaille avec une grande efficacité sur les tâches des joueurs. »

Valdano a poursuivi : « Le talent est présent, et si l'on travaille sur les tâches, il devient beaucoup plus facile pour l'équipe madrilène de conserver sa concentration tout au long du match. »

Il a ajouté : « À partir du pressing, tout le monde a paru plus soudé et plus inspiré. »

Cela confirme ce que Mourinho avait déjà dit après la victoire 2-1 sur l'Espanyol, l'entraîneur portugais ayant expliqué aux médias qu'il aurait besoin de tout le monde afin de retrouver la compétitivité que l'équipe a perdue et de lutter pour tous les titres.

Mourinho a déclaré : « Je ne peux pas faire de miracle et commencer un match avec 14 ou 15 joueurs. Ce sont eux qui doivent gérer la frustration de ne pas débuter le match ou de ne pas jouer, et ce sont eux qui doivent comprendre que je ressens un déchirement intérieur quand je suis contraint d'écarter certains joueurs. Et s'ils ne travaillent pas ou perdent leur motivation, il m'est très facile de laisser certains joueurs en dehors de la composition. »

Le Portugais a insisté : « Le Real Madrid ne peut pas se permettre de ne pas se battre pour la victoire. Nous perdrons des matches, et j'espère qu'ils ne seront pas nombreux, mais le Real Madrid doit disputer quatre compétitions avec sérieux, et nous ne pouvons pas le faire avec dix, 11, 12 ou 15 joueurs. Nous avons besoin de cet effectif. C'est ce que j'attends d'eux : le professionnalisme et l'envie de travailler pour l'équipe. »

Tel était le message que Mourinho a martelé en conférence de presse, concernant le travail que ses joueurs devront accomplir tout au long de la saison.

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