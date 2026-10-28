Mustapha Hadji, légende de la sélection marocaine, a réclamé l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 sur le sol marocain, estimant qu'« il est temps de hisser le drapeau de l'Afrique ».

Le Maroc participe à l'organisation du prochain Mondial aux côtés de l'Espagne et du Portugal, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay accueillant chacun une rencontre, pour célébrer le centenaire de la compétition.

Le Maroc et l'Espagne sont en concurrence pour accueillir la finale du Mondial 2030.

Les médias espagnols mènent une forte campagne pour que la rencontre se dispute au stade Santiago Bernabéu, alors que le Maroc tient à organiser le match au Grand Stade Hassan II, en cours de construction dans la province de Benslimane, près de Casablanca.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a déclaré que « la finale de la Coupe du monde doit se jouer dans un stade mythique comme le Santiago Bernabéu ».

Mais Mustapha Hadji estime qu'il serait juste d'organiser ce match au Maroc, d'autant que les pays d'Europe et d'Amérique du Nord ont accueilli la compétition à de nombreuses reprises au fil de l'histoire.

Hadji a déclaré, dans un entretien filmé pour Kooora qui sera publié ultérieurement, « bien sûr que je veux voir la finale se tenir au Maroc, à Casablanca ou à Rabat, d'autant que nous avons les moyens qui nous le permettent ».

Il a ajouté : « Je souhaite voir la finale de la Coupe du monde se disputer en Afrique une deuxième fois, après la première qui a eu lieu en Afrique du Sud en 2010. Je pense que le temps est venu de hisser le drapeau africain. »

Au sujet de la revendication des médias espagnols d'accueillir la finale de la Coupe du monde, malgré la polémique récente autour du racisme dans les stades espagnols, Hadji a réagi en ces termes : « Oui, franchement, je pense qu'il y a du racisme, et ils font aussi preuve de racisme lorsqu'ils réclament d'éloigner le match de l'Afrique alors qu'il s'est tenu plus d'une fois en Europe et aux États-Unis. »

Interrogé sur la capacité du Maroc à proposer une édition du Mondial supérieure à la Coupe du monde 2022 au Qatar, que certains classent parmi les meilleures de l'histoire, Hadji a affiché sa confiance dans les moyens du Maroc.

L'ancienne star marocaine a répondu : « Oui, les responsables du football marocain travaillent depuis 2012 sur plusieurs fronts pour développer ce sport, et nous disposons aujourd'hui de tous les atouts, au point que des joueurs binationaux évoluant dans les championnats européens demandent à jouer pour le Maroc. »

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