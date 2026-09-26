La légende de United se moque de Manchester City

Le verdict tant attendu dans l'affaire du fair-play financier concernant Manchester City continue de susciter de vives réactions dans le monde du football.

Selon les informations révélées par le journal The Athletic, Manchester City a été reconnu coupable de 114 des 115 infractions que la Premier League lui avait reprochées.

Alors qu'aucune sanction n'a encore été prononcée à ce jour, et que l'on s'attend à ce que le club fasse appel, David de Gea, la légende de Manchester United, a rejoint la liste de ceux qui ont réagi à cette affaire.

Le site Foot Mercato a rapporté que De Gea, sacré champion d'Angleterre en 2013 avec Manchester United, a publié un commentaire pour le moins énigmatique sur la plateforme X.

Le gardien espagnol semblait faire allusion, à travers son commentaire, aux titres remportés par Manchester City au cours des dernières années, tout en rappelant de manière indirecte son propre palmarès en Premier League.

De Gea a écrit : « Alors, parlons-en. Combien de titres de Premier League avez-vous remportés ? »

Cette déclaration est intervenue au moment où les possibles répercussions du verdict rendu dans l'affaire ont commencé à alimenter la polémique au sein du championnat anglais.

Selon le journaliste David Ornstein, plusieurs clubs de Premier League étudient notamment la possibilité d'engager des poursuites judiciaires contre Manchester City et de réclamer des dommages et intérêts.