La légende de Liverpool bouge : Carragher échappe au spectre de la faillite

Jamie Carragher, ancienne légende de Liverpool, a réussi à échapper au spectre de la faillite après avoir réglé ses dettes fiscales dues à l'administration fiscale et douanière britannique, mettant ainsi un terme à une crise financière qui menaçait de le faire déclarer en faillite.

Le représentant de l'administration a confirmé, lors d'une audience devant le tribunal de l'insolvabilité et des sociétés de Londres, le paiement de la somme due, sans en révéler le montant, alors que les estimations précédentes oscillaient entre 700 000 et 800 000 livres sterling.

Le juge Nicholas Briggs avait auparavant rejeté la demande de mise en faillite de Carragher, déposée en août dernier, selon ce qu'a rapporté la chaîne britannique « BBC ».

Âgé de 48 ans, Carragher a passé l'intégralité de sa carrière professionnelle à Liverpool, contribuant au sacre du club en Ligue des champions en 2005, avant de prendre sa retraite en 2013 après avoir disputé 737 matchs sous le maillot des Reds.

Après avoir raccroché les crampons, l'ancien défenseur anglais s'est tourné vers l'analyse sportive, devenant l'une des figures majeures des chaînes « Sky Sports » et « CBS Sports ».