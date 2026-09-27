Les voix réclamant des sanctions dissuasives contre Manchester City se sont multipliées, en tête desquelles celle de la légende du football anglais et ancien entraîneur de Tottenham Hotspur, Harry Redknapp.

Manchester City a été reconnu coupable de 114 chefs d'accusation sur les 115 retenus contre lui, à l'issue d'une enquête de quatre ans portant sur ses pratiques financières entre 2009 et 2018.

Le club devrait faire appel de cette décision, tandis que la sanction définitive n'a pas encore été fixée.

Redknapp était le manager de Tottenham durant la période couverte par les accusations, alors que les Spurs se disputaient avec City la qualification pour la Ligue des champions.





Tottenham a terminé deuxième dans la course à la qualification pour la Ligue des champions lors des saisons 2010-11 et 2011-12, tandis que Manchester City s'est finalement qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions européennes durant cette période.

Redknapp a écrit dans le journal « The Sun » : « La condamnation de Manchester City sur la quasi-totalité des chefs d'accusation retenus contre lui est un moment stupéfiant pour le football. Nombreux sont ceux qui estimeront avoir le droit de corriger certaines erreurs, et j'en fais partie. »

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Redknapp s'est remémoré la manière dont les Spurs se sont disputés avec City les places qualificatives pour la Ligue des champions : « Lors de deux saisons consécutives, 2010-11 et 2011-12, nous avons terminé la saison à une place de la qualification. En mai 2011, la défaite 1-0 face à l'équipe de Roberto Mancini leur a permis de se qualifier pour la première fois, et notre rêve s'est brisé entre nos mains. »

Il a ajouté : « Qui sait ce qui se serait passé si les responsables du club avaient respecté les règles comme tout le monde ? Les supporters de Tottenham ne seront pas les seuls à avoir le sentiment d'avoir été trompés durant ces saisons. »

Mais Redknapp ne souhaite pas que le championnat anglais modifie les classements de la compétition de façon rétroactive ni que City soit déchu de ses titres passés, déclarant : « Ce processus a été un chaos total, mais nous sommes encore loin d'en avoir fini. Rouvrir toutes ces saisons passées causerait un tort considérable à un championnat admiré dans le monde entier. »

Il a conclu : « Manchester City doit être puni et servir d'exemple aux autres, mais il est plus logique que les sanctions couvrent les années à venir. Ils doivent être sévèrement sanctionnés, mais il serait insensé de revenir en arrière et de commencer à toucher aux résultats du passé. »