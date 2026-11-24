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Kenneth Taylor a très bien commencé la saison à la Lazio, et ses performances ne sont pas passées inaperçues. Le milieu de 24 ans intéresse plusieurs grands clubs européens, mais un transfert cet hiver est exclu.

Ces informations avaient déjà circulé la semaine dernière dans les médias italiens, mais Taylor les confirme désormais lui-même. Dans un entretien accordé à Tuttomercatoweb, il indique être au courant de l'intérêt d'autres clubs, sans vouloir y donner suite pour le moment.

« Tout cela est vrai, mes agents me l'ont dit », déclare le Néerlandais au sujet de l'intérêt de la Juventus et de plusieurs clubs de Premier League. Newcastle United, Bournemouth et Brentford sont actuellement cités parmi les clubs intéressés par Taylor.

« Mais j'ai déjà dit que je n'envisage même pas de partir en janvier. Je veux rester. Je suis venu ici pour aider la Lazio à retrouver la Ligue des champions », affirme Taylor.

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Pour l'heure, tout se passe très bien pour la Lazio, fièrement installée en tête de la Serie A. Taylor joue un rôle important dans l'équipe de Gennaro Gattuso, et le club n'envisage donc pas de le vendre.

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Même une offre de 40 millions d'euros ne suffirait pas, selon les médias italiens. Pour éviter que d'autres clubs ne lui prennent le milieu, la Lazio songerait même déjà à revaloriser son contrat.

Le contrat actuel de Taylor court jusqu'en 2030, mais il ne gagnerait pour l'instant « que » deux millions d'euros par an. Compte tenu de sa progression récente, le club pourrait lui accorder une augmentation de salaire.

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Un retournement de situation remarquable pour Taylor, arrivé de l'Ajax en janvier. En juillet, Gattuso, furieux, l'avait pourtant chassé du terrain d'entraînement. Depuis, il est devenu l'un des piliers de l'équipe.

Ses performances l'ont également remis dans la course à une place en équipe des Pays-Bas. Lors de la fenêtre internationale d'octobre, il faisait partie du groupe retenu par le sélectionneur Xavi Hernández. Un mois plus tard, il a été écarté de justesse. Selon Xavi, laisser Taylor à la maison a été « sa décision la plus difficile ».