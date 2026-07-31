Goal.com
En direct€50
BoszESPN
Sydney Jordan

Traduit par

« La KNVB m’a demandé si j’avais le temps, donc je suis immédiatement parti pour Zeist »

P. Bosz
PSV
Pays-Bas

Arne Slot et Erik ten Hag ont décliné le poste de sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. Lors de la conférence de presse précédant le duel pour le Johan Cruijff Schaal entre le champion en titre, le PSV, et le vainqueur de la Coupe, l’AZ, Peter Bosz a de nouveau été interrogé sur ce poste vacant. L’entraîneur du PSV s’est alors moqué des rumeurs.

Un instant, il a semblé qu’Arne Slot allait tout de même devenir le sélectionneur des Pays-Bas, après que Liverpool eut imaginé un arrangement financier. La durée du contrat semblait faire obstacle à un accord, mais il est apparu jeudi que Slot souhaitait pour le moment rester entraîneur de club. Il a donc lui aussi décliné le poste.

Le nom de Bosz est lui aussi cité depuis un certain temps comme possible successeur de Ronald Koeman, parti. Plus tôt ce mois-ci, l’entraîneur du PSV avait quitté les lieux après une question sur le poste de sélectionneur, car il ne voulait rien dire à ce sujet.

Lors de la conférence de presse, Bosz a de nouveau été interrogé sur le poste à la KNVB. « Je peux vous dire que mon téléphone a sonné cette nuit à 2 heures. Un numéro inconnu appelait et j’ai décroché », raconte Bosz.

« Il s’est avéré que c’était la KNVB. Ils m’ont demandé si j’avais du temps, donc je suis immédiatement allé à Zeist en voiture. Là-bas, j’ai discuté pendant des heures. J’étais tout juste à l’heure pour l’entraînement. C’était un bon entretien », poursuit l’entraîneur dans son récit cynique.

Super Coupe
PSV crest
PSV
PSV
Alkmaar crest
Alkmaar
AZ

Le journaliste de l’ANP demande ensuite si l’entraîneur, qui dispose au PSV d’un contrat jusqu’à mi-2028, est resté dormir sur le campus de la KNVB. « Non, parce que nous avons longtemps discuté ensemble. C’est pourquoi je suis directement reparti vers Eindhoven. » Un léger rire se fait ensuite entendre dans la salle de presse.

Bosz ne semble une nouvelle fois pas avoir envie de répondre aux questions sur l’équipe des Pays-Bas et se concentre entièrement sur la nouvelle saison avec le club d’Eindhoven.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google