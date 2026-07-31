« La KNVB m’a demandé si j’avais le temps, donc je suis immédiatement parti pour Zeist »

Arne Slot et Erik ten Hag ont décliné le poste de sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. Lors de la conférence de presse précédant le duel pour le Johan Cruijff Schaal entre le champion en titre, le PSV, et le vainqueur de la Coupe, l’AZ, Peter Bosz a de nouveau été interrogé sur ce poste vacant. L’entraîneur du PSV s’est alors moqué des rumeurs.

Un instant, il a semblé qu’Arne Slot allait tout de même devenir le sélectionneur des Pays-Bas, après que Liverpool eut imaginé un arrangement financier. La durée du contrat semblait faire obstacle à un accord, mais il est apparu jeudi que Slot souhaitait pour le moment rester entraîneur de club. Il a donc lui aussi décliné le poste.

Le nom de Bosz est lui aussi cité depuis un certain temps comme possible successeur de Ronald Koeman, parti. Plus tôt ce mois-ci, l’entraîneur du PSV avait quitté les lieux après une question sur le poste de sélectionneur, car il ne voulait rien dire à ce sujet.

Lors de la conférence de presse, Bosz a de nouveau été interrogé sur le poste à la KNVB. « Je peux vous dire que mon téléphone a sonné cette nuit à 2 heures. Un numéro inconnu appelait et j’ai décroché », raconte Bosz.

« Il s’est avéré que c’était la KNVB. Ils m’ont demandé si j’avais du temps, donc je suis immédiatement allé à Zeist en voiture. Là-bas, j’ai discuté pendant des heures. J’étais tout juste à l’heure pour l’entraînement. C’était un bon entretien », poursuit l’entraîneur dans son récit cynique.

Le journaliste de l’ANP demande ensuite si l’entraîneur, qui dispose au PSV d’un contrat jusqu’à mi-2028, est resté dormir sur le campus de la KNVB. « Non, parce que nous avons longtemps discuté ensemble. C’est pourquoi je suis directement reparti vers Eindhoven. » Un léger rire se fait ensuite entendre dans la salle de presse.

Bosz ne semble une nouvelle fois pas avoir envie de répondre aux questions sur l’équipe des Pays-Bas et se concentre entièrement sur la nouvelle saison avec le club d’Eindhoven.