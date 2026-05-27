Mike Verweij s’étonne de la manière dont la KNVB attribue les billets pour la Coupe du monde. Le journaliste du De Telegraaf révèle que le sélectionneur Ronald Koeman reçoit beaucoup plus de billets que les autres membres du staff de l’équipe nationale néerlandaise.

Dans une vidéo tournée au siège de la KNVB, Verweij révèle notamment le cas de Justin Bijlow. L’équipe nationale néerlandaise se rendra au Mondial avec trois gardiens plutôt que quatre, un choix motivé par des contraintes budgétaires. Ronald Koeman aurait aimé disposer d’un gardien supplémentaire pour les entraînements, mais la KNVB a jugé l’opération trop onéreuse.

Bart Verbruggen, Mark Flekken et Robin Roefs composeront donc le trio de gardiens de l’Oranje cet été. Justin Bijlow, initialement pressenti pour compléter un quatuor, reste finalement à quai.

« C’est une question d’argent », a tranché Koeman, rappelant au passage que la KNVB n’est pas réputée pour sa grande générosité.

« J’ai appris que chaque membre du staff ne reçoit qu’un seul billet pour l’ensemble de la Coupe du monde, tandis que le sélectionneur en obtient quatre. Les autres doivent les acheter eux-mêmes », explique le journaliste, surpris par cette politique.

« Il est anormal que le budget bloque la venue d’un quatrième gardien », insiste Verweij. « C’est illogique : on pourrait au moins inscrire un quatrième gardien sur la liste des suppléants, qu’il s’entraîne avec le groupe comme Lutsharel Geertruida et Ian Maatsen. »

« On a l’impression que Justin Bijlow a dit : “Trouvez-en un autre.” Il doit rester en forme, car il peut encore participer à la Coupe du monde. Mais pourquoi n’est-il pas là ? Cela reste un mystère pour moi », conclut l’observateur des Oranje du journal du matin.