La Juventus suspend trois de ses joueurs

Pour avoir enfreint les règles du protocole sanitaire, trois joueurs de la Juventus ont été mis à l'écart du groupe pro.

La Juventus a suspendu Weston McKennie, Paulo Dybala et Arthur avant le de derby contre Torino à la suite d'informations selon lesquelles les joueurs auraient assisté à une fête dans la villa de l'international américain, en violation des protocoles locaux de Covid-19.

McKennie aurait accueilli un événement impliquant entre 10 et 20 personnes au total, avec les autres stars de Bianconeri Dybala et Arthur également présentes. Les trois joueurs ont également été soumis à des amendes en vertu des règles gouvernementales, Andrea Pirlo confirmant également qu'ils avaient également été exclus de son équipe pour affronter le Toro samedi.

Le coach de la Juve a déclaré lors d'une conférence de presse d'avant-match: "J'en parlerai tout de suite alors nous penserons au match. Les trois joueurs impliqués ne seront pas appelés, puis ils retourneront au travail et nous allons bientôt savoir quand. Je ne veux plus en parler, nous en avons déjà assez fait. Pour la partie technique, j'ai décidé et le club a fait reste".

"Ces choses se sont toujours produites, mais ce n'est pas le bon moment vu ce qui se passe dans le monde. Nous sommes des exemples", a ajouté l'ancien international italien.

Dybala s'est adressé aux médias sociaux pour s'excuser d'avoir assisté au rassemblement, mais a insisté sur le fait que les joueurs n'étaient pas en train de fêter quoi que ce soit. Il a posté sur sa story Instagram: "J'ai eu tort de rester dehors pour dîner. Ce n'était pas une fête, mais je me suis trompé de toute façon et je m'excuse."

L'international argentin est le seul acteur de cette soirée à avoir exprimé publiquement des remords. La fête a eu lieu mercredi soir à la villa de McKennie à Turin, selon le journal régional La Stampa, la police locale en a été alertée vers 23h30 heure locale à la suite d'informations. Les personnes se trouvant sur le terrain de la propriété ont initialement refusé l'entrée aux autorités avant de céder, et c'est alors que l'implication des stars de la Juve McKennie, Dybala et Arthur est devenue évidente.