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La Juventus défie le Milan sur le marché des transferts pour Bruno Fernandes.

Tuttosport rapporte que les dirigeants de la Juventus ont manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain portugais, dont le contrat avec Manchester United expire en juin 2027. Le club dispose d'une option pour le prolonger d'une saison supplémentaire et négociait une prolongation avant que le joueur ne décide de freiner les discussions : « Ce n'est pas le bon moment », a déclaré Bruno Fernandes lui-même. « Pour l'instant, pensons seulement à nous concentrer sur la victoire dans nos matches. Nous pourrons ensuite reparler de mon contrat, qui n'est pas important actuellement. »

Toujours dans l'hypothèse où il serait libre de tout contrat à l'issue de cette saison, le Milan serait également sur les rangs. L'entraîneur portugais Ruben Amorim est représenté par la même agence que Bruno Fernandes, et ce dernier verrait d'un bon œil un retour en Italie, où il a déjà joué pour Novara, l'Udinese et la Sampdoria.

Un autre retour n'est pas à exclure : celui au Sporting Lisbonne, qui reçoit justement Manchester United ce soir en Ligue des champions : « Je ne fermerai jamais la porte à un éventuel retour au Sporting », a déclaré Bruno Fernandes. « Ce sera toujours un club qui occupe une place particulière dans mon cœur. »

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En revanche, les propositions venues de l'extérieur de l'Europe, notamment d'Arabie saoudite ou de la Major League Soccer américaine, ne semblent pas l'intéresser.

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Né en 1994, Bruno Fernandes a rejoint Manchester United en provenance du Sporting Lisbonne pour 65 millions d'euros lors du mercato hivernal 2020. Depuis, il a disputé 342 matches sous le maillot des Red Devils, inscrivant 113 buts et délivrant 111 passes décisives, mais n'a remporté qu'une Coupe d'Angleterre et une Coupe de la Ligue anglaise.

Son recrutement ne serait envisageable pour la Juventus qu'en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, comme cela avait déjà été le cas la saison dernière avec un autre milieu de terrain portugais de qualité : Bernardo Silva, parti au Real Madrid de José Mourinho.

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La Juventus suit également la piste portugaise en attaque, où elle surveille attentivement Gustavo Varela. Ce dernier a cessé de suivre la Juventus sur Instagram, notamment pour ne pas alimenter davantage les rumeurs à son sujet. Né en 2005, le meilleur buteur de Serie A, avec 11 buts en autant de matches, est sous contrat avec Monza jusqu'en juin 2030. Il y est arrivé l'été dernier en provenance de Benfica pour 2,5 millions d'euros, plus un million de bonus. Benfica détient 20 % sur une future revente et le droit de s'aligner sur les futures offres. Varela a suscité l'intérêt de l'Inter, de la Juventus, de Naples et de Tottenham, avec une mise à prix fixée à 25 millions d'euros pour janvier.

Par ailleurs, un autre joueur portugais, Francisco Conceiçao, est prêt à retrouver une place de titulaire pour la réception de l'Omonia Nicosie, club chypriote, en Ligue Europa, prévue jeudi soir au Stadium de Turin.