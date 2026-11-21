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La Juventus prépare déjà le transfert définitif de Nick Woltemade, prêté par Newcastle United, après ses débuts convaincants en Italie. Le club de Serie A pourrait même proposer l’international portugais Francisco Conceicao dans un échange spectaculaire afin de faire baisser le prix de l’avant-centre allemand.

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Des débuts convaincants poussent la Juventus à revoir ses plans

Woltemade n’est arrivé en Italie que le dernier jour du mercato, mais la Juventus travaille déjà à son transfert définitif. L’avant-centre allemand a rejoint le club de Serie A dans le cadre d’un prêt de 12 mois en provenance de Newcastle , moyennant une indemnité initiale de 3,6 millions d’euros. Point crucial : cet accord conclu à la dernière minute ne comportait pas d’option d’achat à l’issue de la saison.

Ses premières prestations, étonnamment positives, ont toutefois convaincu les dirigeants de la Juventus de revoir leur position sur son avenir. Le club considère désormais son recrutement définitif comme une priorité majeure. Il étudie activement les possibilités de conclure un transfert pour le conserver en Italie à long terme.

Ses prestations remarquées en Italie

Le joueur de 24 ans s’est très bien adapté à la Serie A et aux compétitions européennes. Il compte quatre buts et deux passes décisives en seulement 13 apparitions, toutes compétitions nationales et Ligue Europa confondues. Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants de la Juve sont très impressionnés par son apport global.

Le quotidien italien précise que les responsables du club élaborent désormais un plan financier concret pour l’acheter définitivement à la fin de la saison. Sur le plan tactique, Woltemade s’est révélé extrêmement polyvalent pour son nouvel entraîneur. Il est efficace seul en pointe et a également formé un duo offensif très prometteur avec Randal Kolo Muani.

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Le lourd investissement de Newcastle complique un transfert définitif

Un transfert définitif nécessitera d’intenses négociations entre les deux clubs. Newcastle a déboursé la somme considérable de 75 millions d’euros pour recruter Woltemade auprès du club allemand de Stuttgart lors du mercato estival 2025.

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L’attaquant allemand a finalement eu du mal à justifier ce prix énorme lors de son passage dans le football anglais. Il n’a inscrit que 11 buts et délivré six passes décisives en 53 matches au total pour le club de Premier League.

Compte tenu de cet investissement initial considérable, Newcastle voudra naturellement en récupérer une part importante. Il sera donc extrêmement difficile pour la Juventus de financer un achat au comptant l’été prochain.

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Un échange impliquant Conceicao pourrait débloquer le transfert

Pour combler cet écart financier, la Juventus espère négocier une prolongation du prêt. Elle souhaite y inclure une option d’achat de l’attaquant en juin 2028, pour un montant total nettement réduit.

À défaut, le club devra réunir les fonds nécessaires grâce à des ventes importantes de joueurs. La vente de Conceicao représente actuellement la solution la plus viable pour financer le transfert définitif de Woltemade. L’international portugais générerait un bénéfice précieux pour le club s’il était vendu plus de 40 millions d’euros. Un échange direct est même tout à fait envisageable : la Juventus pourrait envoyer Conceicao à Newcastle dans le cadre d’une opération d’envergure.