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La deuxième chambre de l'Audience provinciale des Asturies a condamné un supporter pour délit de haine, après qu'il a adressé depuis les tribunes des gestes et des cris racistes au Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid.

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Les faits se sont produits lors du match entre le Real Oviedo et le Real Madrid, disputé le 24 août 2025, et cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le racisme dans le football espagnol.

Selon le quotidien espagnol « Marca », l'accusé a reconnu les faits et a été condamné à 11 mois de prison, assortis d'une amende de 6 mois à raison de 8 euros par jour, ainsi que d'une interdiction d'exercer, pendant 3 ans et 11 mois, toute profession ou fonction liée à l'éducation, à l'enseignement, au sport ou aux activités de loisirs.

Les preuves fournies par LaLiga ont été l'un des éléments déterminants de l'affaire. C'est la Ligue qui avait déposé plainte, avant que le Real Madrid ne s'y associe par la suite.

Parmi ces preuves figurait notamment un rapport technique d'analyse de la lecture labiale, qui a permis d'établir les propos et les gestes racistes adressés par le supporter à l'attaquant français pendant la rencontre.

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Le ministère public a également obtenu que le sursis de la peine de prison soit conditionné à une série de mesures acceptées par l'accusé, dont l'interdiction d'accéder aux stades de LaLiga et l'interdiction de s'approcher de Kylian Mbappé.

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Douzième condamnation

Avec ce jugement, le nombre de condamnations obtenues par LaLiga dans des affaires de racisme liées au football espagnol s'élève désormais à 12 au cours des deux dernières années.

La Ligue considère cette décision comme une nouvelle preuve de l'application de sa stratégie de tolérance zéro envers tout comportement discriminatoire dans les stades, ainsi que de son engagement à défendre les valeurs de respect et d'égalité dans le sport.

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Sur ces douze condamnations, cinq concernent des faits dont a été victime Vinicius Junior, devenu le principal symbole de la lutte contre le racisme dans le football espagnol.

Cette série a débuté en juin 2024, lorsque la première condamnation de ce type en Espagne a été prononcée contre trois supporters de Valence, qui avaient proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior au stade de Mestalla. Les condamnations se sont ensuite étendues à des affaires concernant plusieurs joueurs et clubs, à différents échelons.