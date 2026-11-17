La deuxième chambre de l'Audience provinciale des Asturies a condamné un supporter pour délit de haine, après qu'il a adressé depuis les tribunes des gestes et des cris racistes au Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid.
Les faits se sont produits lors du match entre le Real Oviedo et le Real Madrid, disputé le 24 août 2025, et cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le racisme dans le football espagnol.
Selon le quotidien espagnol « Marca », l'accusé a reconnu les faits et a été condamné à 11 mois de prison, assortis d'une amende de 6 mois à raison de 8 euros par jour, ainsi que d'une interdiction d'exercer, pendant 3 ans et 11 mois, toute profession ou fonction liée à l'éducation, à l'enseignement, au sport ou aux activités de loisirs.
Les preuves fournies par LaLiga ont été l'un des éléments déterminants de l'affaire. C'est la Ligue qui avait déposé plainte, avant que le Real Madrid ne s'y associe par la suite.
Parmi ces preuves figurait notamment un rapport technique d'analyse de la lecture labiale, qui a permis d'établir les propos et les gestes racistes adressés par le supporter à l'attaquant français pendant la rencontre.
Le ministère public a également obtenu que le sursis de la peine de prison soit conditionné à une série de mesures acceptées par l'accusé, dont l'interdiction d'accéder aux stades de LaLiga et l'interdiction de s'approcher de Kylian Mbappé.
Douzième condamnation
Avec ce jugement, le nombre de condamnations obtenues par LaLiga dans des affaires de racisme liées au football espagnol s'élève désormais à 12 au cours des deux dernières années.
La Ligue considère cette décision comme une nouvelle preuve de l'application de sa stratégie de tolérance zéro envers tout comportement discriminatoire dans les stades, ainsi que de son engagement à défendre les valeurs de respect et d'égalité dans le sport.
Sur ces douze condamnations, cinq concernent des faits dont a été victime Vinicius Junior, devenu le principal symbole de la lutte contre le racisme dans le football espagnol.
Cette série a débuté en juin 2024, lorsque la première condamnation de ce type en Espagne a été prononcée contre trois supporters de Valence, qui avaient proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior au stade de Mestalla. Les condamnations se sont ensuite étendues à des affaires concernant plusieurs joueurs et clubs, à différents échelons.
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J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
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