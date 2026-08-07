Le club turc de Trabzonspor traverse l'une des périodes les plus délicates et les plus contrastées à la fois, partagé entre la salle de soins et la salle des transferts, où l'équipe se retrouve contrainte de gérer un coup dur survenu précocement, avant le début de la saison, après la blessure de l'un de ses plus jeunes éléments phares, au moment même où elle célèbre le plus onéreux de ses transferts.

Le club turc de Trabzonspor a annoncé que son joueur Tim Jabol Folcarelli avait subi avec succès une opération chirurgicale au genou, à la suite de laquelle il sera absent des terrains pour une certaine période, au moment où les regards des supporters du football turc et mondial se tournent vers un transfert retentissant dont le héros est la star égyptienne Mohamed Salah.

Le président du staff médical du club, le professeur docteur Ahmet Beşir, a publié un communiqué officiel concernant l'état de santé du joueur, dans lequel il a expliqué que Folcarelli s'était blessé lors de l'un des matches amicaux de l'équipe en préparation de la nouvelle saison, à la suite duquel il avait ressenti un gonflement et une vive douleur au genou droit.

Beşir a ajouté : « Les examens médicaux approfondis et l'IRM auxquels le joueur a été soumis ont révélé une lésion du ménisque latéral du genou, qui a nécessité une intervention chirurgicale immédiate. »

Le président du conseil médical a confirmé que l'opération, réalisée par le docteur Mustafa Cengün à l'hôpital Acıbadem Fulya, l'hôpital partenaire du club, a été couronnée d'un succès total, la partie lésée du ménisque ayant été retirée par arthroscopie.

Le communiqué s'est achevé en indiquant que le staff médical de l'équipe entamera immédiatement la mise en œuvre d'un programme de rééducation intensif pour le joueur, afin de le préparer à un retour aux entraînements collectifs dans les plus brefs délais.

La blessure de Folcarelli survient à un moment délicat où le football turc vit une situation sans précédent, après le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah dans les rangs de Trabzonspor, un pas susceptible d'accroître la valeur commerciale et technique de la compétition, alors que le club cherche à retrouver sa gloire d'antan.