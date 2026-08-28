La guerre entre le Barça et l'Atlético offre à Arsenal un espoir dans le dossier Álvarez

Arsenal observe avec attention l'escalade du différend entre l'Atlético Madrid et le Barça au sujet de la tentative du club catalan de recruter Julian Alvarez, dans l'espoir que la crise entre les deux parties pousse l'attaquant argentin à accepter l'offre du club anglais.

Arsenal estime que cette crise pourrait lui offrir l'occasion de convaincre le joueur de rejoindre ses rangs, tout en cherchant à lui présenter une offre attractive.

Selon le journal espagnol Sport, Arsenal reste déterminé à tenter de recruter Julian Alvarez, bien que l'opération s'annonce très coûteuse sur le plan financier.

La valeur du transfert pourrait atteindre 150 millions d'euros, mais le principal obstacle ne résidera pas dans l'accord entre les deux clubs, mais plutôt dans le fait de convaincre le joueur d'accepter un retour en Angleterre.

Julian Alvarez se sent très heureux en Espagne, où il est devenu père et où sa famille vit dans un cadre très agréable. Il ne souhaite en outre pas revenir dans un pays qu'il connaît bien à travers son expérience passée avec Manchester City.

Arsenal compte sur deux atouts pour convaincre l'attaquant argentin de le rejoindre : le projet sportif et la puissance économique.

Le projet sportif

Arsenal a prouvé à Julian Alvarez sa capacité à concourir pour tous les titres possibles, après avoir récemment été sacré champion de Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions. Mikel Arteta a par ailleurs réussi à bâtir un projet attractif pour n'importe quel joueur, grâce à une équipe soudée qui propose un football plaisant.

Julian Alvarez se sent plus à l'aise avec ce style de jeu comparé à ce qu'il propose avec l'Atlético Madrid, où il est contraint, dans de nombreux matchs, d'assumer principalement des tâches défensives et où, lorsqu'il amorce l'attaque avec le ballon, il se retrouve très éloigné du but adverse.

Son niveau laisse penser qu'il pourrait offrir un meilleur rendement dans une équipe à vocation offensive comme celle de Mikel Arteta.

L'offre financière

Sur le plan économique, Arsenal propose un contrat à la hauteur des salaires des joueurs les mieux payés d'Europe, et si Julian Alvarez décide de renoncer à son rêve de rejoindre le Barça, cela devra se faire en contrepartie d'un salaire très élevé.

Les exigences financières d'Alvarez seront bien plus importantes en cas de retour en Angleterre qu'en cas de maintien en Liga.

L'opération reste dans tous les cas très complexe, mais le joueur pourrait ne pas avoir d'autre choix que d'accepter l'offre anglaise.

Miguel Ángel Gil Marín, directeur général de l'Atlético Madrid, a lancé une violente attaque contre le Barça dans ses dernières déclarations, évoquant la « fausseté » du club catalan, avant que Rafa Yuste, vice-président du Barça, ne lui réponde en affirmant que le club madrilène avait « franchi la ligne rouge ».

Le conflit se poursuit

La vive tension entre les deux clubs semble manifeste : l'Atlético Madrid estime que le Barça n'a pas agi loyalement avec lui, après avoir manœuvré dans son dos pour prendre contact avec Julian Alvarez, tandis que le club catalan assure avoir fait preuve de transparence depuis le début, après avoir présenté une offre d'une valeur de 100 millions d'euros, offre qui tient toujours.

Le Barça, comme l'a confirmé son président Joan Laporta, ne referme pas définitivement le dossier Julian Alvarez pour le moment, malgré la difficulté croissante de l'opération en raison de la position de refus de l'Atlético Madrid.

Alvarez constitue la seule option du Barça au poste d'attaquant, après que les autres alternatives évoquées ont été écartées, à commencer par Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan.

En face, Arsenal surveille l'évolution de la situation, disposant de suffisamment de temps pour parvenir à un accord, le marché des transferts ne fermant ses portes qu'à minuit dans la nuit du 1er septembre.

Les prochains jours s'annoncent brûlants, tandis que le nom d'Alvarez restera très présent sur le marché des transferts.



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