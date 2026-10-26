« La guerre continue » : les coulisses explosives du Real Madrid après la chute du Barça !

Après des semaines difficiles vécues par les joueurs du Real Madrid à la suite de la défaite dans le derby de la capitale face à l'Atlético Madrid, la victoire contre Barcelone au stade du « Camp Nou » a changé la trajectoire du club merengue et a donné aux joueurs de l'entraîneur José Mourinho un grand coup de pouce moral, qui s'est clairement reflété dans leurs réactions et leurs messages sur les réseaux sociaux.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le Clasico, Mourinho a insisté à plusieurs reprises sur l'importance de l'unité et de la cohésion de l'équipe, en particulier après la défaite face à l'Atlético Madrid, qui avait soulevé des questions sur la capacité du Real Madrid à surmonter ses problèmes et à revenir fortement dans la compétition.

Après avoir récolté les trois points face à Barcelone, les joueurs du Real Madrid ont tenu à montrer leur cohésion en publiant des vidéos, des photos et des messages de célébration sur leurs comptes sur les réseaux sociaux, transformant le vestiaire en centre d'attention des supporters, surtout avec les échanges d'éloges et de plaisanteries entre les joueurs après cette précieuse victoire.

Mbappé et Diomandé

Kylian Mbappé et le défenseur Diomandé ont été parmi les noms les plus en vue dans le vestiaire du Real Madrid, après que les deux joueurs ont partagé un moment particulier à la suite de la victoire contre Barcelone, reflétant la nature de la relation qui les unit.

Mbappé a dit de son coéquipier : « C'est mon frère », à quoi Diomandé a répondu : « C'est mon petit frère », dans un échange de mots qui a attiré l'attention des observateurs et montré la proximité entre les joueurs après l'un des matchs les plus importants de la saison.

Ce moment est survenu dans une ambiance festive vécue par les joueurs du Real Madrid après leur succès face à leur rival traditionnel, l'équipe ayant réussi à dépasser la période difficile qui avait suivi la défaite dans le derby, retrouvant la confiance grâce à la victoire au stade du Camp Nou.

Arda Güler salué par ses coéquipiers

Parmi les joueurs ayant suscité un large intérêt sur les réseaux sociaux figure le Turc Arda Güler, devenu l'un des éléments importants de l'effectif du Real Madrid, compte tenu de l'évolution de son rôle au sein de l'équipe depuis qu'il a obtenu davantage d'occasions dans le onze de départ.

Güler a démontré ses capacités lors du Clasico, s'attirant les éloges de ses coéquipiers qui ont suivi sa prestation de près et affirmé leur estime pour ce qu'il apporte au club merengue.

Marc Cucurella a adressé un message au joueur turc, dans lequel il a écrit : « Tu joues beaucoup », un commentaire marquant sur sa présence croissante et son influence sur le terrain.

Cucurella n'a pas été le seul à réagir à la prestation de Güler, puisque Thibaut Courtois et Álvaro Carreras ont également participé aux éloges, en utilisant des émojis de feu sur les réseaux sociaux, signe de leur admiration pour le niveau affiché par le joueur turc.

Ces réactions reflètent la place que Güler a commencé à occuper au sein du vestiaire, surtout avec sa capacité à apporter un plus sur le plan technique et à contribuer à l'animation du jeu, ce qui fait de lui l'un des noms sur lesquels le Real Madrid compte pour la prochaine étape.

Un déluge de messages d'admiration

Mbappé a été l'une des principales vedettes du Clasico, après avoir inscrit les deux buts du Real Madrid dans les filets de Barcelone, jouant un rôle décisif dans la récolte des trois points et devenant un élément central des célébrations des joueurs du club merengue après la rencontre.

L'attaquant français a reçu un déluge de messages d'éloges de la part de ses coéquipiers, qui ont célébré son éclat et sa capacité à faire la différence dans ce grand duel.

Arda Güler a écrit à Mbappé : « Magnifique », pour exprimer son admiration pour ce qu'a offert l'attaquant français durant le match, tandis que Konaté a choisi de le taquiner avec la phrase : « Tu es vraiment nul », un commentaire ironique dans l'ambiance de plaisanterie entre les joueurs après la victoire.

Álvaro Carreras et Rodrygo ont également rejoint la liste de ceux qui ont félicité Mbappé, lui adressant des messages comprenant des éloges parmi lesquels : « Tu es le meilleur » et « Le meilleur, cousin », témoignant de leur estime pour sa prestation décisive face à Barcelone.

Vinicius Junior n'a pas manqué à l'appel, puisqu'il a réagi à son coéquipier français en utilisant une série d'émojis de feu, ajoutant à la vague de célébration qui a entouré Mbappé après qu'il eut inscrit les deux buts de la victoire lors du Clasico.

Bellingham lance un message d'avertissement malgré la célébration

Quant à Jude Bellingham, il a choisi de célébrer la victoire contre Barcelone d'une manière qui portait en elle un message d'avertissement, malgré l'ambiance positive qui régnait chez les joueurs du Real Madrid après la fin du match.

Le milieu de terrain anglais a publié un message sur son compte « Instagram », dans lequel il a écrit : « Nous avons gagné la bataille, mais la guerre continue », signifiant que la victoire dans le Clasico représente une étape importante, mais ne veut pas dire que la mission est terminée ou que l'équipe a atteint ses objectifs cette saison.

Le message du joueur anglais n'est pas passé sans réaction de la part de ses coéquipiers, puisque Vinicius a salué sa prestation et lui a écrit qu'il avait joué « de façon magnifique », utilisant une expression portugaise exprimant une grande admiration pour ce qu'il a offert dans le match.

Cucurella a également adressé un message d'éloge à Bellingham, dans lequel il a écrit : « Quel joueur talentueux ! », tandis que Palacios, son ancien coéquipier à Fulham, a participé à la réaction avec la phrase : « Numéro 1 », témoignant de son estime pour son niveau.