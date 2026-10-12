La guerre commence tôt : un ancien arbitre dévoile le plan de Mourinho et du Real Madrid avant le Clasico

La crise entre le Real Madrid et l'arbitrage ne se limite plus à de simples protestations passagères sur la pelouse : elle s'est muée en guerre de déclarations et en stratégie systématique qui inquiète la Fédération espagnole de football.

Au cœur de cette escalade, l'ancien arbitre international Iturralde González a tenu des propos incendiaires, mettant les points sur les i et accusant le staff technique du Real Madrid, mené par José Mourinho, de créer délibérément un climat électrique avant, pendant et après chaque match.

Dans son analyse sur la radio espagnole Cadena SER, Iturralde a déclaré : « Cela se produisait déjà à mon époque. C'est une stratégie suivie par le staff technique du Real Madrid pour créer de la tension avant, pendant et après les matches. »

Une stratégie réfléchie

La tension entre le Real Madrid et le comité des arbitres monte d'un cran sans précédent, sur fond de critiques virulentes adressées par le club merengue aux décisions arbitrales à chaque journée, accompagnées d'une pression populaire et médiatique sur les arbitres.

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Pour Iturralde, aujourd'hui consultant arbitrage, ce qui se passe n'est pas le fruit du hasard, mais un travail réfléchi visant à ancrer une image stéréotypée qui sert les intérêts du club.

Il a expliqué : « Ils veulent diffuser un récit mensonger et faire croire à leurs supporters qu'ils sont victimes d'injustice et que tout le monde est contre le Real Madrid. »

L'ancien arbitre a ajouté que le changement de comportement des joueurs du Real Madrid est devenu évident par rapport à la saison dernière, malgré l'absence de grands changements dans l'effectif.

Il a précisé : « Le Real Madrid n'a pas opéré de grands changements parmi ses joueurs entre l'an dernier et cette année, mais ils vont tous protester sur chaque faute et chaque touche. »

Et de souligner : « Avec Ancelotti, cela se produisait, et Xabi Alonso et Arbeloa ne le faisaient pas, mais ils le font avec Mourinho. Cela a été étudié et travaillé. »

Créer la tension

Iturralde n'a pas hésité à accuser directement le technicien portugais, le décrivant comme un spécialiste de ce jeu psychologique.

Il a affirmé : « Mourinho est un professionnel de la création de tension, et comme l'affaire Negreira n'est pas tranchée, la polémique s'amplifie. Le Clasico a lieu dans deux semaines, et nous avons un professionnel de la création de tension comme Mourinho. Il l'a fait au Portugal, en Italie et en Angleterre. Il joue avec ces méthodes, ce n'est pas nouveau. »

Le consultant arbitrage a établi un lien entre cette escalade délibérée et l'approche du Clasico très attendu, qui coïncide avec la persistance de la polémique autour de l'affaire Negreira, laquelle jette une ombre sur l'intégrité de l'arbitrage espagnol et accroît la sensibilité de chaque décision.









Une double inquiétude

De son côté, le journaliste Javier Herráez a révélé que le Real Madrid, au lendemain du match contre Villarreal, reste convaincu que l'arbitrage lui a été défavorable, tout en signalant l'existence d'une véritable inquiétude interne au club concernant le niveau de jeu de l'équipe, qui n'est pas à la hauteur des attentes.

Dans le même contexte, le journaliste Antón Meana, présentateur de la célèbre émission « Carrusel », s'est interrogé sur les véritables priorités de Mourinho lors de son nouveau mandat au Real Madrid, déclarant : « Mourinho est venu ici pour que le Real Madrid joue un meilleur football, mais aussi pour que l'affaire Negreira reste un sujet de débat quotidien. »

Meana a conclu en adressant un conseil direct au technicien portugais : « Il devrait se préoccuper davantage de la manière dont son équipe joue que de la manière dont elle est arbitrée. »







