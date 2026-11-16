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La Grèce s’est imposée 1-0 à domicile contre la Serbie lundi, trois jours après sa déroute 7-0 face aux Pays-Bas. Le champion d’Europe 2004 termine ainsi troisième du groupe B avec onze points, un total insuffisant pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations. L’Allemagne et les Pays-Bas, respectivement premiers et deuxièmes, se qualifient.

Après un peu plus d’une demi-heure de jeu, Lazaros Rota s’est présenté face à Djordje Petrovic, qui a préservé sa cage inviolée. Peu après, Petrovic a empêché Christos Tzolis de marquer grâce à un bel arrêt.

La Grèce dominait et avait nettement plus le ballon, mais les buts se faisaient attendre. Le score était donc de 0-0 à la mi-temps, au stade Panthessaliko de Volos.

Les Grecs ont continué à pousser après la pause, avec notamment un Tzolis très actif. Konstantinos Karetsas a manqué une occasion en position favorable, permettant à Petrovic d’intervenir.

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Malgré la pression, la Serbie a tenu bon. Dusan Tadic est entré en jeu à la 65e minute, remplaçant Aleksandar Mitrovic, épuisé.

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La Grèce a ouvert le score alors qu’il restait 20 minutes à jouer. Servi par Vangelis Pavlidis, Georgios Masouras a conclu avec sang-froid, pour le plus grand bonheur des supporters grecs.

La Grèce a également dominé la fin de match, même si le score de 1-0 entretenait le suspense. La Serbie a encore tenté sa chance, sans parvenir à arracher une égalisation tardive et au moins un point dans la phase de groupes de la Ligue des nations. Sergej Milinkovic-Savic a tout de même trouvé la barre de la tête dans le temps additionnel.

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Les Grecs l’emportent donc, mais ne terminent pas parmi les deux premiers du groupe B. Une déception après leurs bons résultats contre l’Allemagne (victoire 1-0) et les Pays-Bas (2-2 après avoir mené 2-0).